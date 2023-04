Voorzitters stembureaus in Oud-Alblas kritisch op organisatie verkiezingen

MOLENLANDEN/OUD-ALBLAS • Twee ervaren voorzitters van het stembureau in Oud-Alblas hebben forse kritiek op de manier waarop de gecombineerde verkiezingen van 15 maart georganiseerd zijn in de gemeente.

In een geanonimiseerde brief, die gericht is aan het team verkiezingen van de gemeente Molenlanden en aan de gemeenteraad, stippen ze tal van gebreken aan tijdens de verkiezingen en noemen ze de organisatie van de verkiezingen in Molenlanden ‘teleurstellend’.

Ze pleiten voor een stembureau voor iedere 750 kiesgerechtigden, omdat het anders te druk wordt. Dat ging in Oud-Alblas niet goed, omdat daar maar één stembureau was. Er stond daar voortdurend file voor het stemhokje omdat er bij de gecombineerde verkiezingen van vorige maand 2630 stemmen uitgebracht werden.

Geen centrale plek

Ook klaagden ze over het feit dat de getelde stemmen ingeleverd moesten worden in Hoornaar, niet bepaald een centrale plaats in Molenlanden. Dat is ver heen en weer rijden voor met name de kernen uit het westen van Molenlanden.

De beide aandachtspunten waren bij de vorige verkiezingen al aangegeven. “Wie schets onze verbazing dat er geen leergeld is getrokken uit het bovenstaande”, aldus de twee voorzitters van het stembureau in hun brief.

Tijd besparen

Verder bevat de brief diverse tips voor het team verkiezingen en voor de makers van de stembiljetten. Met die tips moet het volgens de briefschrijvers eenvoudiger worden om de stemmen te tellen. En dat bespaart tijd. Tijdens de afgelopen verkiezingen waren leden van sommige stembureaus pas om drie uur ‘s nachts klaar met hun werk.

Ook stellen de voorzitters van het stembureau voor om twee teams van tellers samen te stellen, wanneer er twee verkiezingen gelijktijdig zijn, zoals op 15 maart toen er verkiezingen waren voor het waterschap en de Provinciale Staten.

Verschil van zeven stemmen

Bijkomstig probleem in Oud-Alblas was daarnaast dat er een verschil van zeven bleek te zitten in het aantal uitgebrachte en getelde stemmen van de kiezerspassen.

“Het was toen 01:30 en één teller was al vertrokken. De twee voorzitters hebben toen besloten de voorlopige uitslag per telefoon door te geven, alle tellers naar huis te sturen, alle stembiljetten, kiezerspassen en een blanco PV in de daarvoor bestemde kratten te bergen, af te sluiten en alles naar Hoornaar te brengen waar zij rond 02:00 uur aankwamen. In tegenstelling tot de vorige keer toen alles aan de achterkant moest worden ingeleverd bleek dat dit nu aan de voorkant moest plaatsvinden waar nauwelijks parkeerruimte was.” Uiteindelijk konden ze pas om 03.00 uur naar bed.