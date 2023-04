Rehobothschool uit Hardinxveld-Giessendam wint E-waste Race

31 minuten geleden

Nieuws 121 keer gelezen

REGIO • Met 6.289 ingezamelde apparaten en drie reparaties is de Rehobothschool uit Hardinxveld-Giessendam de winnaar van de E-waste Race 2023. De afgelopen vier weken streden zij tegen negen andere basisscholen uit de gemeenten Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Molenlanden en Vijfheerenlanden om zoveel mogelijk oude elektronische apparaten in te zamelen.

Wethouder Arjan Meerkerk van gemeente Hardinxveld-Giessendam en educatiemedewerker Ozan Cimen van Waardlanden overhandigen 13 april de prijs aan de trotse school. Zij winnen een bezoek aan Nemo Science Museum in Amsterdam.

Vier weken lang hebben leerlingen van tien basisscholen zoveel mogelijk elektronisch afval (e-waste) ingezameld en voerden campagne in hun buurt om buurtbewoners te betrekken bij de E-waste Race. Buurtbewoners konden tussen 20 maart en 13 april hun oude elektronische apparaten, van citruspers tot dvd-speler en van haardroger tot keyboard, online aanbieden. Waarna het door leerlingen werd opgehaald. Kinderen die E-Waste lieten repareren ontvingen extra punten voor hun school.

In totaal zamelden de tien basisscholen met de hulp van buurtbewoners maar liefst 22.782 oude elektronische apparaten in. Dankzij de succesvolle scholenstrijd belanden deze apparaten niet in de verbrandingsoven, maar worden ze hergebruikt en gerecycled. Een mooie ontwikkeling, want op dit moment wordt de helft van het elektronisch afval in Nederland nog niet gerecycled. Apparaten belanden vaak in een la, op zolder of bij het restafval. Dat is zonde, want het zit vol met waardevolle materialen en grondstoffen. Zo draagt de race bij aan een duurzame kringloop van de kostbare grondstoffen die in oude elektronica zitten. Ook zorgt het voor een positieve gedragsverandering en meer bewustwording over recycling van E-waste bij leerlingen en hun directe omgeving.

Aan de E-Waste Race 2023 deden uit Molenlanden de School met de Bijbel uit Streefkerk en CBS Eben-Haëzen uit Groot-Ammers mee.