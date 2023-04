Alblasserdam enige gemeente in Nederland waar toeristenbelasting verlaagd is

ALBLASSERDAM • In vrijwel alle gemeenten in Nederland moeten toeristen belasting betalen voor elke overnachting. In veel gemeenten zijn die bedragen in het afgelopen jaar omhoog gegaan, in sommige gemeenten met tientallen procenten. Uitzondering daarop is Alblasserdam, want dat is de enige gemeente in Nederland waar de toeristenbelasting in het afgelopen jaar verlaagd is.

Voorheen moest er in Alblasserdam 2 euro per overnachting betaald worden door toeristen. Dat is verlaagd naar 1,35 euro per nacht. Een verlaging van 32,5 procent.

Dat blijkt uit onderzoek van Bungalowparkoverzicht.nl, dat daarmee inzicht geeft in de bedragen die toeristen kwijt zijn bovenop de accommodatie die ze huren.

Toeristenbelasting wordt geheven in 306 van de 342 Nederlandse gemeenten. De gemiddelde prijs van toeristenbelasting is 2,16 euro per nacht. De landelijke gemiddelde stijging is 6,3 procent. Amsterdam is de duurste gemeente voor wat toeristenbelasting; 12,12 euro per nacht. Renswoude en Barendrecht zijn de goedkoopste: 0,75 euro per nacht.

In de regio is de toeristenbelasting in Molenlanden 1,39 euro per nacht en in Papendrecht 1,48 euro. Er zijn 36 gemeenten die geen toeristenbelasting heffen. In de regio zijn dat onder meer Ridderkerk en Sliedrecht.