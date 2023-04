Participatietraject ‘Jij bent in beeld’ succesvol in Molenlanden

MOLENLANDEN • Het participatietraject ‘Jij bent in beeld’ is in de afgelopen vijf jaren goed verlopen in de gemeente Molenlanden. Dat meldt het gemeentebestuur in een evaluatie.

Het project is in 2017 gestart en per 1 januari 2023 zijn in totaal 243 inwoners gezien en 196 inwoners in traject genomen. Er zijn 28 trajecten afgerond. Er zijn 47 personen om uiteenlopende redenen niet gestart, bijvoorbeeld omdat de persoonlijke situatie daar op dat moment onvoldoende gelegenheid voor bood.

Van de 196 deelnemers zijn er helaas 42 gestopt, onder andere vanwege verhuizing, gezondheid, ontwikkelingen in de persoonlijke levenssfeer of overlijden. Op 1 januari stonden er twee deelnemers op de wachtlijst voor deelname en waren er 19 op dat moment nog in traject.

Betaald werk

Van de 154 deelnemers vanaf 2017 die het traject succesvol hebben doorlopen, hebben er 53 een participatieplaats (stage of vrijwilligerswerk), 6 een opleiding, 5 een proefplaatsing, 72 betaald werk, en 17 hebben nog leun- en steuncontacten of andere ondersteuning. In totaal dus 136 op een passende plaats. Dat is 69% van het aantal gestarte deelnemers. Sommige deelnemers hebben meerdere trajecten nodig gehad.

Het participatietraject ‘Jij bent in beeld’ is bedoeld voor inwoners die door omstandigheden tussen wal en het schip vallen in de samenleving en daar op eigen kracht niet uit komen. Waardoor zij onvoldoende zelfredzaam zijn en niet volwaardig kunnen deelnemen en bijdragen aan de samenleving.

Meting

Elk jaar wordt de tevredenheid van de deelnemers gemeten. In 2022 was 72 procent van de respondenten zeer tevreden, 24 procent oordeelt gemixt van goed tot zeer tevreden en 5 procent weet het niet.

Het college is zeer tevreden over deze resultaten. “Zelfs in coronatijd zijn er resultaten geboekt, ook al konden er minder deelnemers bediend worden en waren er minder plaatsingsmogelijkheden”, aldus het gemeentebestuur. Dit alles is bereikt door de deelnemers samen met lokale partners, in het bijzonder de coaches van Philadelphia, de bedrijvenambassadeur, maar ook met onze partners Avres, het UWV, Yulius, het Sociaal Loket en de Sociaal Teams, Kringloop GAIN Nieuw-Lekkerland, Huizen van de Waard en dorpskamers, de lokale ondernemers en middenstanders, De Stichting Welzijn Molenlanden en de lokale (welzijns)instellingen.

Besparing

De VNG heeft onderzocht dat per inwoner die beschut werk wordt aangeboden, een bedrag van 5000 euro per jaar bespaard wordt op andere maatschappelijke en zorgkosten. Als dit doorberekend wordt naar ‘Jij bent in beeld’, dan zou er een besparing van 72 keer 5000 euro bespaard zijn. Dat is 360.000 euro. Dit geldt uiteraard als en zolang men aan het werk blijft. Daarbij kunnen de bespaarde uitkeringslasten van cliënten van Avres worden opgeteld.

De kosten van ‘Jij bent in beeld’ bedragen volgens de gemeentebegroting ongeveer 125.000 euro per jaar, inclusief huur van Pand 83. “Daarmee is de conclusie gerechtvaardigd dat deze voorziening zichzelf terugverdient”, redeneert het college. “Belangrijker dan deze rekensom vinden wij echter het positieve maatschappelijk effect voor onze inwoners en samenleving.”

Het project wordt ook het komende jaar voortgezet.