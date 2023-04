• De rugtassen waar de verrassing in komt.

Feestelijke seizoensopening van 75-jarige Speeltuin Middelweg in Nieuw-Lekkerland

1 uur geleden

Nieuws 178 keer gelezen

NIEUW-LEKKERLAND • Woensdag 26 april zal Speeltuin Middelweg aan de Rom. Krayenhoffstraat 2a in Nieuw-Lekkerland het seizoen feestelijk openen. Dit wordt gedaan in verband met het 75-jarig bestaan.

Om 11.00 uur gaan de poorten open en zal het nieuwe speeltoestel feestelijk geopend worden. Het nieuwe speeltoestel hoort helemaal thuis in de gemeente Molenlanden. Op deze fantastische molen kunnen kinderen zich uren vermaken met klimmen en glijden. Kinderen kunnen tijdens de opening gratis geschminkt worden. Er is deze dag een uitgebreide catering in de speeltuin, voor een kleine bijdrage kan men wat lekkers kopen. Er zal ook een oudhollandse snoepkraam zijn.

Alle kinderen uit Nieuw-Lekkerland vanaf twee jaar krijgen in de komende week op school een rugtas uitgedeeld met een verrassing. Kinderen die in Nieuw-Lekkerland wonen, maar niet in het dorp naar school gaan en kinderen die buiten Nieuw-Lekkerland wonen en lid zijn van de speeltuin, kunnen tijdens de opening een rugtas ophalen bij het winkeltje.

In de maand juni zal er in ’t Waellant een fototentoonstelling zijn over het 75-jarig bestaan van de speeltuin.

Gedurende het seizoen zijn er diverse activiteiten in de speeltuin rondom het 75-jarig bestaan. Voor meer informatie: www.speeltuinmiddelweg.nl.