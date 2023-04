Molenlanden laatste gemeente die milieupas krijgt



MOLENLANDEN • Inwoners van de gemeente Molenlanden krijgen als laatste gemeente in de regio een milieupas. Daarmee kunnen verzamelcontainers voor restafval geopend worden.

Afvalverwerker Waardlanden maakte deze week bekend dat Boven-Hardinxveld de eerste gemeente in de regio wordt die een milieupas krijgt. Verzamelcontainers voor restafval worden daar vanaf 17 april afgesloten.

In dit deel van de gemeente zijn de containers dan alleen nog te openen met de milieupas. Een belangrijke verandering waarmee de gemeente ook afvaltoerisme wil tegengaan.

De overige inwoners van de bebouwde kom in gemeente Hardinxveld-Giessendam ontvangen de milieupas een week later. Vanaf 24 april worden dan ook de andere verzamelcontainers voor restafval in Hardinxveld-Giessendam afgesloten. Wie in een appartement, flat- of bovenwoning in Hardinxveld-Giessendam woont, opent met de pas ook de nieuwe gft-containers in deze gemeente.

Gorinchem

In mei is Gorinchem aan de beurt. Inwoners van Gorinchem-Oost krijgen op 8 mei een brief toegestuurd met de milieupas. Onder Gorinchem-Oost vallen ook Dalem en de wijken Laag-Dalem, Hoog-Dalem Wijdschild en de Binnenstad. Vanaf 15 mei sluit Waardlanden in dit deel van Gorinchem de verzamelcontainers voor restafval af. De containers zijn dan te openen met de milieupas. Naar inwoners van Gorinchem-West wordt de brief met de milieupas op 15 mei verstuurd. In de Gildenwijk, Haarwijk, Lingewijk en Stalkaarsen worden de verzamelcontainers voor restafval vanaf 22 mei afgesloten.

Na Gorinchem volgt Vijfheerenlanden en tot slot Molenlanden. Bedrijven met een contract bij Waardlanden Reinigingsbedrijf BV ontvangen de komende periode ook een milieupas.

Buitengebied

Alle inwoners van het buitengebied in de vier gemeenten hebben in het najaar van 2022 een nieuwe restafvalcontainer bij hun woning gekregen. Nadat de verzamelcontainers voor restafval in hun gemeente zijn afgesloten, kunnen zij geen gebruik meer van maken van deze verzamelcontainers. In de loop van 2023 ontvangen zij ook een milieupas. De pas is dan nodig voor toegang tot de milieustraten van Waardlanden.

De milieupas is onderdeel van het nieuwe afval- en grondstoffenbeleid van de gemeenten Hardinxveld-Giessendam, Gorinchem, Molenlanden en Vijfheerenlanden. Dit beleid is vastgesteld in 2021. In het beleidsplan staat hoe de gemeenten samen met Waardlanden de hoeveelheid restafval willen terugbrengen van 232 kilogram in 2020 naar 100 kilogram per persoon per jaar in 2025. Om dit doel te halen, moet afval beter gescheiden worden.