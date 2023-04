Wethouder Quik houdt woord en koopt abonnement zwembad Schoonenburg

58 minuten geleden

NIEUW-LEKKERLAND • Ten tijde van de slotbijeenkomst van het zwemseizoen 2022 beloofde wethouder Johan Quick dat hij het eerste zwemabonnement voor het seizoen 2023 zou kopen. De eerste lukte net niet, hij was de tweede koper. Iemand anders was hem voorgegaan zodra de website van Zwembad Schoonenburg te Nieuw-Lekkerland open was gesteld, maar bij het zwembad zijn ze blij dat de wethouder woord heeft gehouden.

De voorverkoop is op maandag 10 april geopend. Tot en met 22 april aanstaande zijn abonnementen met 10% korting aan te schaffen. Dit kan via www.zwembad-schoonenburg.nl (pagina reserveren).