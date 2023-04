Afvalstoffenheffing in 10 jaar tijd 33,4% duurder geworden in Zuid-Holland; Gorinchem op plek 2

1 uur geleden

Nieuws 161 keer gelezen

GORINCHEM/PAPENDRECHT • Het ophalen en verwerken van afval wordt steeds duurder. In 2023 betalen huishoudens in Zuid-Holland gemiddeld 332,66 euro afvalstoffenheffing. Dit bedrag ligt zo’n 83 euro hoger dan 10 jaar eerder: een stijging van omgerekend 33,4%. Vooral in de gemeenten Den Haag en Gorinchem werd de heffing flink duurder. Dit komt naar voren uit het meest recente afvalonderzoek van beslist.nl. Papendrecht staat op de vierde plek.

In bijna elke gemeente in Zuid-Holland zijn de kosten voor afvalverwerking gestegen, maar in Den Haag was de grootste toename te zien. In tien jaar tijd zijn inwoners hier 156 euro meer gaan betalen voor de afvalstoffenheffing. Op de tweede plaats staat Gorinchem met 152 euro. Daarna komen Voorschoten met 151 euro, Papendrecht met 149 euro meer in tien jaar tijd en Lisse met 144 euro.

Hoeveel afvalstoffenheffing je betaalt, kan sterk afhangen van je woonplaats. In Zuid-Holland lopen de verschillen zelfs op tot 217 euro per huishouden. De voordeligste gemeente is in 2023 Zoeterwoude: huishoudens betalen hier gemiddeld 217 euro voor het ophalen en verwerken van huishoudelijk afval. In Voorschoten tasten inwoners juist het diepst in de buidel. De afvalstoffenheffing komt hier neer op gemiddeld 434 euro.

Voor meer informatie over het onderzoek naar huishoudelijk afval, bezoek: https://www.beslist.nl/info/huishoudelijk-afval.html.