Kids and Cars zaterdag 15 april met 65 sportauto’s door de Alblasserwaard

1 uur geleden

Nieuws 471 keer gelezen

ALBLASSERWAARD • Brullende motoren, veel PK’s en lachende gezichten. Zaterdag 15 april rijdt Kids and Cars weer door de Alblasserwaard. Met een groot aantal unieke, superdikke sportwagens overtreft deze editie alle voorgaande jaren. De passagiersstoel wordt bezet door kinderen die vaak in een ziekenhuis moeten komen of het op een andere manier minder hebben.

De kosten van voedsel zijn enorm gestegen. Degene die afgelopen dagen een paasontbijt, lunch of brunch op tafel hebben gezet zullen gemerkt hebben dat alles 10 tot 20 procent duurder is geworden ten opzichte van vorig jaar. De organisatie, die in handen ligt van Tafelronde 140 Alblasserwaard, was er daarom vrij snel uit dat de voedselbanken van de start, tussenstops en finish een donatie verdienen. Dankzij sponsoren en berijders die een bijdrage hebben gedaan kan er zaterdag een mooie cheque worden overhandigd.

De tocht gaat traditiegetrouw van start bij Landvast in Alblasserdam. Om 13.15 uur vertrekt de stoet voor de eerste etappe naar Bleskensgraaf. Hier komen de auto’s en kinderen omstreeks 14.00 uur aan en wordt er een pitstop gemaakt tot 14.30 uur. De motoren worden vervolgens weer gestart en de stoet vertrekt naar de volgende pitstop in Sliedrecht. De verwachting is om 15.15 uur, via de Kerkbuurt, aan te komen op het Dr. Langeveldplein. Na een derde stop maakt de stoet zich weer gereed voor de laatste stint richting Papendrecht, alwaar men circa 16.15 uur aankomt voor de zwart/wit geblokte vlag.

Gewijzigde route

Vanwege diverse wegwerkzaamheden is de route dit jaar iets anders dan gebruikelijk. Bij Hardinxveld-Giessendam wordt een groter rondje door de polder gemaakt omdat de Spoorweg is afgesloten. Bij Papendrecht is de Veerweg voor de Witte brug gedeeltelijk afgesloten. De stoet gaat daarom via de Oostpolder en de Wilgendonk naar de Meent. Zie onderstaande afbeelding voor de volledige route of kijk op www.kidsandcars.nl.