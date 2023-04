‘Buitenlanders’ nemen de Wijngaardse beker mee

WIJNGAARDEN • Bij de spelavond in Wijngaarden is de overwinning naar de deelnemers van buiten Wijngaarden gegaan.

Bij het klaverjassen was Arjan Booij uit Brandwijk de sterkste. De deelnemers uit het Westeinde namen daarna de leiding over doordat Leen Bikker het biljarten won en Petra Snoek was oppermachtig bij het Rummicubben. Het onderdeel sjoelen moest de beslissing brengen.

De speciaal voor de spelavond uit Drenthe overgekomen oud-inwoner van Wijngaarden Lien de Jong was hierin het beste. De overwinning van de spelavond was hierdoor nipt voor de buitenlanders en de grote wisselbeker is tot de volgende spelavond in november te bewonderen in Drenthe.