Man ranselt broedende zwanen af met stok in Giessenburg; twee zwanen dood

59 minuten geleden

GIESSENBURG • In Giessenburg zijn deze week zwanen mishandeld. Dat stelt Dierenambulance Vianen en omstreken.

De dierenambulance maakt via Facebook melding van een ‘gruwelijke mishandeling’. ‘Vanmiddag werden we gebeld omdat er broedende zwanen met een stok geslagen zouden zijn in de omgeving van Giessenburg. Uiteraard zijn we direct gaan rijden. Aangekomen op de locatie bleek het te gaan om twee nesten met broedende zwanen. Bij het tweede nest is de dader waarschijnlijk gestopt omdat er mensen begonnen te roepen.’

Bij het eerste nest vond de dader het volgens de dierenambulance nodig om het mannetje met een stok af te ranselen. Verder meldt de dierenambulance: ‘Een flinke beschadiging net onder de kop, een gebroken vleugel (open botbreuk) en een wond onder de vleugel zijn het gevolg van deze mishandeling. Deze mannetjeszwaan is dusdanig mishandeld dan we hem hebben moeten inslapen. Hoe laf ben je als je dit doet?’

Een dag later bleek vonden medewerkers van de dierenambulance ook bij het tweede nest een dode zwaan. ‘Helaas is vannacht de zwaan op het tweede nest ook vermoord. Ze is zojuist gevonden in het water naast het nest.’