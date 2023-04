Twee nachtafsluitingen op- en afrit Dordrecht van A15 naar N3

1 uur geleden

Nieuws 237 keer gelezen

PAPENDRECHT • Rijkswaterstaat werkt aan de verbreding van afrit Dordrecht (A15) vanuit Rotterdam richting Dordrecht (N3). De afrit krijgt er een rijstrook bij voor een betere doorstroming van het verkeer. Op vrijdagnacht 14 april en zaterdagnacht 15 april wordt de laatste hand hieraan gelegd.

Dan worden de oude portalen over de weg verwijderd en nieuwe geplaatst. De afrit richting Dordrecht (23) vanuit Rotterdam is tijdens deze nachten afgesloten voor het verkeer. Ook de oprit van de N3 naar de A15 is dicht. Weggebruikers moeten rekening houden met extra reistijd.

Afsluitingen

Er zijn nachtafsluitingen voor de afrit Dordrecht (23): vanuit Rotterdam richting Dordrecht: op vrijdag 14 april 21.00 uur tot zaterdag 15 april 09.00 uur en op zaterdag 15 april 21.00 uur tot zondag 16 april 10.00 uur.

Ook zijn er nachtafsluitingen van de oprit vanuit Dordrecht richting Rotterdam (N3/A15): vrijdag 14 april 21.00 uur tot zaterdag 15 april 09.00 uur en zaterdag 15 april 21.00 uur tot zondag 16 april 10.00 uur.

Tijdens iedere nacht worden er op de A15 telkens 4 verkeersstops uitgevoerd, hierbij wordt het verkeer in beide richtingen kortdurend stilgezet. Deze verkeersstops duren telkens maximaal 15 minuten en zijn nodig om de oude portalen veilig weg te kunnen halen en de nieuwe te kunnen plaatsen.

Het verkeer wordt omgeleid naar de N3 via de volgende afrit (nr. 24, Sliedrecht-West). Omleidingen staan op gele borden aangegeven.