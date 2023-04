Programma’s Koningsdag insturen voor overzicht in Het Kontakt

REGIO • Het Kontakt plaatst in de krant van donderdag 20 april een overzicht van alle activiteiten die gehouden worden in het kader van Koningsdag, op donderdag 27 april. Programma’s voor Koningsdag kunnen tot uiterlijk maandag 17 april 12.00 uur worden ingeleverd om verwerkt te worden in het overzicht.

Informatie kan verstuurd worden naar redactie.alblasserwaard@kmp.nl.