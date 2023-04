Start woningbouw Nieuw-Lekkerland Oost uitgesteld naar 2025

NIEUW-LEKKERLAND • De bouw van ongeveer 200 woningen in Nieuw-Lekkerland Oost gaat volgens de nieuwste prognose van de gemeente Molenlanden van start in 2025.

Een half jaar geleden meldde wethouder Arco Bikker nog dat de realisatie van de woningen vanaf de tweede helft van 2024 van start zouden kunnen gaan. Toen was de samenwerking met projectontwikkelaar Adriaan van Erk al enige tijd stopgezet, terwijl die er nu weer is.

Het bedrijf Adriaan van Erk is in 2022 overgenomen door KlokHolding, maar voor dit project blijft vooralsnog Adriaan van Erk het aanspreekpunt, meldt het gemeentebestuur van Molenlanden in een raadsinformatiebrief.

Onderdeel van het project is daarnaast de uitbreiding van het bedrijventerrein met ongeveer 3 hectare op gronden van een ontwikkelaar.

Er gaat nu een zogenaamde marktconsultatie komen, waarna er een bidbook opgesteld wordt. Op basis daarvan zal aan zes tot acht marktpartijen gevraagd worden om een visie in te dienen. Hieruit worden drie marktpartijen geselecteerd, die een grondbod doen. Dit vindt plaats in de tweede helft van dit jaar.

De uiteindelijk geselecteerde marktpartij werkt het plan verder uit eventueel in afstemming met

Adriaan van Erk. Dit zou in de eerste helft van 2024 moeten plaatsvinden, waarna de realisatie in 2025 kan plaatsvinden.