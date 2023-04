Oasen: in zomer duidelijkheid over nieuwe waterwinlocatie

REGIO • Drinkwaterbedrijf Oasen verwacht komende zomer meer duidelijkheid te hebben over een nieuwe waterwinlocatie. Momenteel loopt een milieueffectrapportage-procedure.

Om aan de drinkwatervraag te voldoen ná 2030 loopt momenteel een procedure voor een aanvullende win- en zuiveringslocatie in de Krimpenerwaard of Alblasserwaard. Woordvoerder Jonas Medhin: “De m.e.r.-procedure duurt wat langer dan vooraf gehoopt, dat heeft te maken met de zorgvuldigheid die belangrijk is, en met de vele aangehaakte partijen. De verwachting is dat we voor de zomer duidelijkheid hebben over de m.e.r.”

Zoeklocaties

Vorig jaar maart vertelde een woordvoerder in Het Kontakt over zeven zoeklocaties en zei daarover: ‘Komende zomer zal duidelijk zijn welk van de zeven onderzoeksgebieden nader wordt bekeken.’ Medhin: “Nog geen van de zeven locaties is afgevallen. In de huidige procedure worden alle locaties meegenomen.”

De zeven locaties zijn:

• een locatie halverwege de lijn Lekkerkerk-Bergambacht,

• een locatie direct ten westen van Bergambacht,

• een langgerekte strook (buitendijks) langs de Lek tussen Lekkerkerk en Bergambacht,

• twee locaties tussen Streefkerk en Groot-Ammers,

• een strook (buitendijks) langs de Lek ten westen van Groot-Ammers

• een locatie ten zuiden van Waal (ten zuidoosten van Nieuwpoort).

Meer actie nodig

Op maandag 3 april publiceerde het RIVM haar conclusie uit recent onderzoek: er is meer actie van overheden nodig om de beschikbaarheid voor drinkwater tot 2030 veilig te stellen. In het rapport onderzocht het RIVM de knelpunten en mogelijke oplossingen voor de drinkwatervoorziening tot 2030.

Extra productiecapaciteit

Daarmee bevestigt het RIVM de oproep die de drinkwatersector in september 2022 deed. Om de beschikbaarheid van drinkwater te kunnen garanderen, hebben alle Nederlandse drinkwaterbedrijven voor 2030 extra productiecapaciteit nodig. Drinkwaterbedrijven nemen hierin hun verantwoordelijkheid, maar kunnen het niet alleen.

Langdurig proces

Medhin: “Vanuit overheden kregen we nog geen reactie op onze noodkreet. Het is een langdurig proces om procedures voor waterwingebieden te versnellen. We spreken natuurlijk ook zelf met de provincie en gemeenten. Maar het is een landelijk thema.”

Toiletten

Oasen vraagt ook klanten om bewuster om te gaan met water. “Dat doen we via onze kanalen, we gaan er ook campagnes voor voeren. Op onze website geven we tips. Bij een aantal nieuwbouwprojecten worden pilot’s gedaan met toiletten zonder drinkwater. Deze woningen hebben een twee-leidingensysteem; een drinkwaterleiding en een leiding met grijs water of regenwater voor het toilet. Oasen is daar niet bij betrokken.”

Klimaatverandering

De zekerheid van betrouwbaar drinkwater staat onder druk door klimaatverandering en een toenemende watervraag vanwege de woningbouwopgave en economische groei. Oasen kan deze vraag momenteel goed aan. Maar als er niets wordt ondernomen, dan moeten vóór 2030 de reserves worden aangesproken. Deze reserves zijn van belang om onvoorspelbare situaties met drinkwaterlevering zonder problemen op te vangen.

Nu maatregelen treffen

Oasen treft verschillende maatregelen om meer drinkwater te kunnen produceren. Dit jaar neemt het drinkwaterbedrijf het zuiveringsstation in Nieuw-Lekkerland weer in bedrijf na een complete nieuwbouw. Ondertussen werkt Oasen aan een uitbreiding van de waterwinning in Vianen. Ook onderzoekt Oasen de mogelijkheden om de zuivering in Zwijndrecht opnieuw op te starten. In 2009 sloot Oasen zuiveringsstation Elzengors, maar Oasen heeft de grond en winvergunning met het oog op de toekomst behouden.

Brak water

Voor de langere termijn onderzoekt Oasen het gebruik van alternatieve bronnen. Zo wordt gekeken naar de mogelijkheden om van brak (zout) water of gezuiverd rioolwater drinkwater te maken.

Beleid

In een persbericht meldt Oasen: “Het is belangrijk dat drinkwaterbedrijven aan de voorkant meegenomen worden bij de ontwikkeling van regionaal beleid rond ruimtelijke ordening en waterbeheer. Oasen vindt het daarnaast belangrijk dat bestaande aanvullende strategische voorraden operationeel worden gemaakt. Deze gebieden die door de provincie aangewezen zijn voor een mogelijke waterwinning in de toekomst, kunnen sneller worden overgenomen in gemeentelijke plannen.”

Ruimtelijke ordening

Walter van der Meer, directeur Oasen: “Door de stijgende watervraag en de woningbouwplannen, heeft Oasen nieuwe win- en zuiveringslocaties nodig. In de puzzel van de ruimtelijke ordening is het belangrijk dat drinkwater prioriteit krijgt. De opgave waarvoor we staan, vraagt bovendien om buiten bestaande kaders te denken. Voor de lange termijn is de oplossing om ons drinkwater circulair te maken. Door gezuiverd rioolwater in te zetten, maken we beter gebruik van schaars zoet water. Daarmee maken we de lokale watercyclus meer circulair en wordt de omgeving minder belast.”

Verzilting

Tegelijkertijd verslechtert de kwaliteit van de Nederlandse drinkwaterbronnen door vervuiling en klimaatverandering. Ook bij Oasen staan de bronnen onder druk door verzilting en opkomende stoffen. De achteruitgang van bronnen is niet in lijn met de Kaderrichtlijn Water (KRW), waarin beoogd wordt om de inspanning om water te zuiveren te verminderen. De kwaliteit van drinkwaterbronnen zou dan ook beter beschermd moeten worden.

Membranen

Om een antwoord te hebben op deze ontwikkelingen, zet Oasen in op geavanceerde zuiveringstechnieken met membranen. Hiermee kan het drinkwaterbedrijf ongewenste stoffen uit het water verwijderen. Anders dan bij de gangbare manier van zuiveren, blijft er bij membraanfiltratie een reststroom over. Voor de behandeling van deze reststroom maakte Oasen afspraken met waterschappen.

Ultieme Waterfabriek

Maar voor de lange termijn vragen de opgaven waarvoor drinkwaterbedrijven staan om van gebaande paden af te stappen en buiten bestaande kaders te denken. Oasen zet zich in om volledig circulair drinkwater te gaan produceren in de toekomst. In het project De Ultieme Waterfabriek onderzoekt het bedrijf met waterschappen, kennisinstituten en drinkwaterbedrijven hoe gezuiverd rioolwater gebruikt kan worden als bron voor drinkwater.