Gorinchem en Groot-Ammers in nieuwe detectiveroman van ‘Rotterdamse Baantjer’

43 minuten geleden

ALBLASSERWAARD • Deze week komt de achtste detectiveroman uit van Paul Dieudonné, ook wel bekend als de ‘Rotterdamse Baantjer’. Hij is de schrijver van de populaire De Klerck-reeks.

Het nieuwe boek heet ‘Rechercheur De Klerck en een fataal compromis’ en gaat over de dood van een inwoonster van Gorinchem op een volkstuincomplex in Rotterdam. Het onderzoek brengt rechercheur De Klerck en zijn assistent Klaver niet alleen naar de Appeldijk in Gorkum, maar ook, tot verrassing van een fan in Groot-Ammers, naar de Alblasserwaard.

Blogster Shirley Pellikaan is een fan van het eerste uur. De inwoonster van Groot-Ammers was dit keer echter totaal verrast haar eigen woonplaats tegen te komen. “Er worden diverse locaties gebruikt die ook echt bestaan in Groot-Ammers en waar ik geregeld langs kom,” vertelt zij opgetogen. “Alles is naar werkelijkheid beschreven, ik hoefde mij niks te verbeelden deze keer.” Onder andere een oude boerenhoeve en de begraafplaats komen in het boek voorbij. “Ik vond dat heel leuk om te ontdekken.”

Dat de Canadees-Nederlandse schrijver Paul Dieudonné Groot-Ammers gebruikte, is geen toeval. “Ik deed dat op verzoek van de uitgeverij,” legt hij desgevraagd in een e-mail uit. “Maar ik sta er zelf ook helemaal achter. Ik hoorde enthousiaste verhalen over mevrouw Pellikaan. Zij heeft een groot hart voor boeken. Op haar blog en op social media prijst ze mijn boeken fel aan, dat vind ik zo aardig van haar. Wij vonden het een leuke gedachte haar woonplaats een keer te gebruiken. De stad Gorinchem stond ook al op mijn wensenlijstje, zodat ik beide mooi kon combineren.”

Schrijven zit de auteur in het bloed. Al van jongs af aan vormen boeken een belangrijk bestanddeel van zijn leven. Dat hij boeken à la Baantjer is gaan schrijven, vloeit daaruit logischerwijs voort. Dieudonné: “Het is een geweldige formule die Appie Baantjer hanteerde; door de opbouw, de locaties en de humor. Ik kan dat niet overtreffen. Maar ik doe mijn best, hoor.”

Inspiratie haalt de schrijver uit de actualiteit en bijzondere verhalen die hij hoort. Het schrijven van zijn achtste boek ging echter allerminst over rozen. “Het verhaal moest uit mijn tenen moest komen. Het kostte me zoveel inspanning, het schrijfproces verliep zo stroef, dat ik de deadline van mijn uitgever ruimschoots overschreed, met als resultaat het dikste boek tot nu toe.”

Het boek is op voorraad bij de Bruna in Gorinchem, de Bruna in Papendrecht en bij Dit&Dat in Groot-Ammers.

Meer informatie over de auteur en zijn boeken is te vinden op www.rechercheurdeklerck.nl.