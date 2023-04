Korenconcert in de Grote Kerk van Leerdam om geld op te halen voor kankerbestrijding

LEERDAM • Het Inspire2liveChoir is op zaterdag 15 april te gast in de Grote Kerk van Leerdam. De doelstelling van dit koor is uitsluitend om voor de kankerbestrijding te zingen.

Onder de naam Inspire2liveChoir is in april 2011 een koor in Alblasserdam gestart. Het koor telt inmiddels 165 leden uit de gehele regio en zingen door het hele land. Dirigent Peter Overduin heeft in oktober 2014 nog een koor opgericht met dezelfde doelstelling. Dit koor uit Barneveld heet Choire4hope. Er is een behoefte om te zingen en tegelijkertijd iets te betekenen voor onze medemens.

Er zijn al veel sportevenementen voor goede doelen en er wordt regelmatig een concert gegeven, maar deze koren zingen uitsluitend voor de kankerbestrijding. Er wordt steeds een nieuw project uitgekozen. Tijdens het concert zal een spreker dit project toelichten en aan het einde van elk concert wordt er een cheque met de netto opbrengst overhandigt.

Radboud Oncologie Fonds

De afgelopen jaren is er onder andere gezongen voor Kika, Support Casper en het Prinses Maxima centrum. Dit jaar is het Radboud Oncologie Fonds het doel waar voor gezongen wordt. Dit fonds doet onderzoek naar darmkanker en de mogelijkheden om dit in een vroeg stadium te kunnen behandelen door middel van de nieuwste technieken.

Het koor zingt een breed repertoire en er heerst grote saamhorigheid binnen het koor met maar één drive: met elkaar zoveel mogelijk geld ophalen. Zaterdag 15 april is het koor te gast in de Grote Kerk van Leerdam. Het concert wordt gegeven in samenwerking met het Zederiks Mannenkoor dat onder leiding staat van Willem Nijhof. Het concert begint om 19.30 uur. De deuren van de kerk zijn open vanaf 19.00 uur. Verdere medewerkende zijn: Severin van Dijk dwarsfluit, Jan Peter Teeuw orgel, Hans Veldhuizen piano. Tijdens het concert is er een collectemoment.

Kaartverkoop is aan de kerk en men kan kaarten reserveren via kaartverkoop@inspire2livemusic.nl of telefonisch via 06-40329257.