Boer Meerkerk zoekt vrijwilligers voor natuuronderhoud

1 uur geleden

Nieuws 277 keer gelezen

NIEUW-LEKKERLAND/BLESKENSGRAAF • Agrariër Jasper Meerkerk van Boerderij Eben Haëzer in Nieuw-Lekkerland wordt op vrijdag 14 april eigenaar van een stuk grond in Bleskensgraaf, waar hij een natuurgebied wil creëren. Hij zoekt vrijwilligers die willen helpen met natuuronderhoud.

Het gaat om 15 hectares tussen de Zijdeweg en de Veerweg, op 3 kilometer afstand van de boerderij. Meerkerk: “Op vrijdag 14 april zit ik bij de notaris voor de overdracht. Het stuk grond ligt tussen de Graafstroom en de Veerweg, andere stukken van het gebied grenzen daaraan. De inrichting moet over drie jaar klaar zijn.”

Jacobs Wiel

In het gebied ligt een wiel dat nog geen naam had. “Omdat de oud-eigenaar Jacob Moerman heet, noemen we het gebied Jacobs Wiel. Moerman woonde vroeger in Oud-Alblas, in een boerderij op een heuvel. Het wiel is vanaf 1850 zichtbaar op kaarten. Verder is er weinig over bekend. In de Tweede Wereldoorlog zijn er hulzen in gedropt waarin spullen voor het verzet hadden gezeten.”

Het gebied wordt onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland. “Er komen een ‘wielbosje’, een structuurrijke oever, een verbrede plasberm en een visvrije poel met oevers en struiken die de biodiversiteit stimuleren. Ik denk dat we de eerste stappen in de herfst gaan zetten. De oevers langs het hele traject worden aangepast, er komt meer riet zodat het aantrekkelijker wordt voor libellen en vlinders. In de tussensloten gaan we het waterpeil verhogen, om biodiversiteit te vergroten. Je krijgt dan andere soorten planten. Ook gaan we gaan gefaseerd maaien.”

Slootbeheer

De aanschaf van Jacobs Wiel is een volgende stap op weg naar de status ‘natuurinclusieve boerderij’. Al eerder begon Meerkerk met aangepast slootbeheer, als onderdeel van het initiatief Prachtsloot van Collectief Alblasserwaard/Vijfheerenlanden en stichting Blauwzaam. Door het aangepaste beheer, zoals maaien in verschillende fases, nam de soortenrijkdom toe. Het gaat daarbij om zowel planten, vlinders, libellen en insecten rondom de sloten als om het leven in de sloten zelf.

Komend najaar wil Meerkerk meedoen met de Natuurwerkdag Nederland. Verder kunnen mensen die als vrijwilliger willen helpen zich melden via de nieuwsbrief op de website Boerburger.nl of bellen: 06 43 39 76 01.