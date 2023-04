Gezinnen van stichting Vergeten Kind genieten op Vakantiepark Molenwaard

OTTOLAND • In het weekend van vrijdag 31 maart tot en met zondag 2 april verbleven 25 gezinnen via Stichting het Vergeten Kind op Vakantiepark Molenwaard.

Tijdens de zogenoemde Heppie Weekenden, krijgen kinderen in Nederland die om verschillende redenen er niet zomaar tussenuit kunnen de kans om even te ontspannen, leuke dingen te doen en nieuwe vrienden te maken. Dit vonden Vakantiepark Molenwaard en vele ondernemingen uit de omgeving zo’n mooi initiatief, dat zij samen het gehele weekend hebben gesponsord.

De 25 gezinnen kwamen op vrijdag aan en verbleven ieder in een eigen huisje op Vakantiepark Molenwaard. Alles was voor hen klaargezet en geregeld. Zo sponsorde Bidfood, Flexivers en Bakker van der Grijn eten in hun accommodaties, zodat de gezinnen lekker konden lunchen en iets konden eten en drinken wanneer zij in hun accommodatie waren. Daarnaast lag er voor de kinderen een leuke Fien & Teun artikel klaar gesponsord door Kids Toys World.

Tijdens hun verblijf was er voor de gezinnen van alles te doen. Zo werd er op vrijdagavond een bingo georganiseerd, waarvoor Cora van der Heijden leuke prijzen had geregeld bij onder andere Kraakman, Jumbo Meijerink, Dier & Kind, BMX World, DA Groot-Ammers, de Boekenkist en Hema Gorinchem. Ook kregen de gezinnen het gehele weekend onbeperkt toegang tot Avonturenboerderij Molenwaard en zorgde Verschoor Reizen dat zij met een speciale Fien & Teun bus heen en weer konden reizen tussen beide parken.

Het weekend bleek een groot succes en alle gezinnen hebben een onvergetelijk weekend gehad met dank aan al deze sponsoren.