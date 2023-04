Vragen VVD Molenlanden over uitblijven campagne tegen overlast vrijetijdsverkeer

35 minuten geleden

MOLENLANDEN • De fractie van de VVD in Molenlanden wil van het gemeentebestuur weten waarom er nog steeds geen campagne tegen de overlast van vrijetijdsverkeer is gestart.

Twee jaar geleden werden hierover toezeggingen gedaan door het college van B&W, maar sindsdien is het ‘oorverdovend stil’, aldus Bert Snoek van de VVD, die het onderwerp aan de orde brengt.

Er zou onderzoek gedaan worden naar de campagne tegen overlast van vrijetijdsverkeer die destijds in de buurgemeente Vijfheerenlanden was gestart. Die campagne was bedoeld om aandacht te vragen voor het als hinderlijk ervaren vrijetijdsverkeer op de dijken en langs waterwegen van vooral motoren.

“Beschikt u inmiddels over de evaluatie uit 2021/2022 van buurgemeente Vijfheerenlanden en kunt u de bevindingen, effecten en eventuele aanbevelingen met de Raad delen?”, vraagt de VVD.

En ook wil de partij weten welke initiatieven/acties het gemeentebestuur heeft genomen om een soortgelijke aanpak voor de gemeente Molenlanden toe te gaan passen. “En op welk moment kunt u de resultaten daarvan delen met de Raad?”

Ook wil de VVD weten of er dit kalenderjaar adequate aandacht is voor de problemen en overlast van vrijetijdsverkeer.