• Het vorige Machinistenkampioenschap vond in 2018 plaats in Hardinxveld-Giessendam.

Strijd om de titel ‘Beste Kraanmachinist’ op 22 april in Groot-Ammers

29 minuten geleden

GROOT-AMMERS • Op zaterdag 22 april staat het terrein van KoreNet B.V. aan de Transportweg in Groot-Ammers geheel in het teken van het Machinistenkampioenschap 2023.

De grote vraag op dit evenement vol activiteiten voor jong en oud is wie zich de komende twee jaar de beste kraanmachinist mag noemen. Naast de spannende wedstrijd vinden er nog veel meer activiteiten plaats. Er zijn behendigheidswedstrijden voor jonge machinisten van 12 tot 17 jaar. Ook is er een terras ingericht en er is gedacht aan activiteiten voor de allerkleinsten. Bedrijven uit de regio presenteren er meer dan 100 machines om de toekomstige generatie kennis te laten maken met de groen- grond- en infrasector en alles wat daarbij komt kijken.

Ook het onderwijs is aanwezig. Zowel regionale scholen als de branchegerichte opleidingen presenteren zich tijdens dit evenement. De organisatie ligt in handen van ondernemers uit de regio: W.H. de Kreij uit Schelluinen, De Kuiper Infrabouw uit Hardinxveld-Giessendam en Korevaar uit Langerak.

Het Machinistenkampioenschap duurt van 10.00 tot 16.00 uur. Meer informatie, en een link om aan te melden, staat op: www.machinistenkampioenschap.nl.