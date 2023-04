Roparunteam 293 Steamwork organiseert sponsorloop voor De Rank in Meerkerk

di 4 apr. 2023, 17:51

MEERKERK • Roparunteam 293 Steamwork organiseert op vrijdag 21 april een sponsorloop voor christelijke basisschool De Rank in Meerkerk.

De Roparun is een estafetteloop met een start in Twente (volgend jaar weer Parijs), met de finish na 560 kilometer op de Coolsingel in Rotterdam. Een Roparunteam bestaat uit acht lopers die dus ieder gemiddeld zo’n 65 kilometer lopen, oftewel meer dan anderhalve marathon.

Daarnaast bestaat een team uit fietsers, chauffeurs, verzorgers, cateraars en wegkapiteins. Teams zijn zelf verantwoordelijk voor de invulling van deze taken en gemiddeld bestaat een team uit 25 personen.

Naast de sportieve inspanning, moet er ook een inspanning geleverd worden om geld op te halen voor het doel. Teams doen dit door het organiseren van allerlei acties. Denk hierbij aan het inpakken van boodschappen, het wassen van auto’s, het houden van collectes en het zoeken naar sponsors. Ook zijn de leden van een team verplicht Roparun loten te verkopen waarvan de opbrengst ten goede komt aan het doel.

Het geld wat wordt opgehaald tijdens het evenement Roparun wordt door het bestuur van Stichting Roparun toegekend aan instellingen, goede doelen of projecten die bijdragen aan de missie van Roparun: ‘Leven toevoegen aan de dagen, waar vaak geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven’.

Op dinsdag 11 april krijgen de leerlingen van de school van de teamleden een voorlichting over het goede doel en de sponsorloop en daarna mogen de leerlingen familie, de buren en natuurlijk het bedrijfsleven van Meerkerk benaderen voor sponsoring. Doelstelling is een zo hoog mogelijke opbrengst voor stichting Roparun.

De sponsorloop op vrijdag 21 april vindt plaats van 12.00 tot 14.00 uur.

Voor meer informatie: www.roparun.nl.