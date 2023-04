Veteraan op bezoek bij hoogste groepen De Knotwilg in Nieuwpoort

NIEUWPOORT • Vorige week kreeg groep 7/8 van De Knotwilg in Nieuwpoort een bezoek van veteraan/reservist Dave van Heemskerk.

Hij vertelde over zijn werkzaamheden als veteraan tijdens de oorlog in Joegoslavië en de kinderen spraken met elkaar over de Tweede Wereldoorlog en 4 en 5 mei.