Twee volgende rechtbankdagen tegen verdachte schietpartij Tro Tardi gaan onverwacht niet door

1 uur geleden

ALBLASSERDAM • De geplande zittingsdagen in de rechtszaak rondom de schietpartij in Alblasserdam en Vlissingen gaan woensdag 3 april en vrijdag 5 april onverwacht niet door.

Dit heeft te maken met ‘persoonlijke omstandigheden’ van één van de rechters, laat de rechtbank dinsdagmiddag 4 april weten.

De rechtbankvoorlichter meldt: “De rechtbank begrijpt hoe zwaar dit nieuws voor alle betrokkenen is en betreurt dit zeer. Over de persoonlijke omstandigheden kunnen wij in dit stadium geen mededelingen doen.”

Welke gevolgen alles heeft voor het behandelen in deze zaak en wanneer de zaak verder gaat is nog onbekend. De zitting tegen John S. uit Oud-Alblas is maandag van start gegaan. S. wordt verdacht van de schietpartij op de zorgboerderij in Alblasserdam en de moord op een schoenmaker in Vlissingen.