Wielerkoers AWM doneert bomen aan Natuur- en Vogelwacht

1 uur geleden

REGIO • De wielerkoers Arno Wallaard Memorial (AWM) maakt elk jaar een groen statement naar het gebied van de Vijfheerenlanden en Alblasserwaard, de streek waar de wielerkoers doorheen komt. Voor de editie van 2023 doneert de AWM een bedrag van enkele honderden euro’s aan de Natuur- en Vogelwacht voor de aanplant van nieuwe hoogstambomen.

De organisatie AWM ziet deze aanplant als compensatie voor CO2 en stikstofuitstoot bij hun evenement. De AWM heeft Das Autohaus de Groot bereid gevonden het bedrag te sponsoren. Sjoerd van der Leeden, directielid van het Meerkerkse autobedrijf en de AWM hebben al eerder samengewerkt aan een groen profiel van de wielerkoers door elektrische vervoersmiddelen beschikbaar te stellen. “Past helemaal in onze duurzame mobiliteitsvisie”, zegt een enthousiaste Van der Leeden.

Christa Hendriksen, voorzitter van de Natuurwacht was blij verrast met de donatie en verzekerde dat ze het goede nieuws “gelijk gaat melden aan mijn mensen van de werkgroep Landschapsbeheer, die zich bezighoudt met landschapselementen, zoals de hoogstamfruitbomen. Binnenkort willen onze vrijwilligers nieuwe hoogstambomen poten, dus dit komt hartstikke goed uit!”

De AWM is blij met deze driehoek samenwerking waarbij het mooie groene poldergebied niet vergeten wordt. Daarnaast vraagt de wielerkoers aan alle bezoekers en kijkers langs het parcours de polders schoon achter te laten na afloop van de koers. “De AWM is een groene koers en ook cultureel erfgoed, beide zaken willen we uitdragen”, aldus de organisatie.