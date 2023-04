Buurtbemiddeling steeds vaker ingeschakeld, ook in Molenlanden

1 uur geleden

Nieuws 208 keer gelezen

MOLENLANDEN • In 2022 hebben de 65 vrijwilligers van Buurtbemiddeling ElkWelzijn weer veel buren kunnen ondersteunen in het verminderen van overlast en het oplossen van conflicten.

Buurtbemiddeling ontving bijna 400 verzoeken uit de regio voor hulp bij burenruzies. Dat zijn er 60 meer dan een jaar daarvoor. Inmiddels kunnen inwoners uit 10 gemeenten een beroep doen op Buurtbemiddeling van ElkWelzijn, waaronder de gemeente Molenlanden.

“2022 was een bijzonder jaar voor ons”, geven coördinatoren Buurtbemiddeling Ingrid, Linda en Carla aan. “We vierden ons 15-jarig bestaan en zijn trots dat alle inwoners van de 10 deelnemende gemeenten gratis gebruik kunnen maken van onze diensten. Daarnaast was 2022 het jaar waarin we afscheid konden nemen van alle maatregelen rond corona. Erg prettig; zo konden onze bemiddelaars weer bij buren thuis op bezoek en daarna gezamenlijke gesprekken rond de tafel plannen met buren waar de onderlinge relatie niet vlekkeloos verloopt. ”

Van de bemiddelingsverzoeken die geschikt waren, heeft Buurtbemiddeling in 2022 in 73% van de gevallen een positieve bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren van de situatie. Geluidsoverlast is de klacht die het meeste door ons wordt gehoord. Daarna komen de geschillen rond de tuin en de erfafscheiding en ook pesterijen/bedreigingen vaak voor.

Carla: “De meeste mensen willen helemaal geen ruzie met hun buren en zeggen daarom vaak lang niks als er iets is dat hun dwarszit. Op zich begrijpelijk, maar niet handig. Hoe langer je wacht om het aan te kaarten bij je buren, hoe meer kans je loopt dat er een echte ruzie van gaat komen. Buurtbemiddeling helpt je om het gesprek met je buren makkelijker aan te gaan, zonder in een ruzie te belanden. We luisteren en geven tips hoe je zelf stappen kunt zetten richting een oplossing. Als dat niet lukt, dan komen onze bemiddelaars in beeld om je te helpen. Bellen naar buurtbemiddeling voor overleg en advies kan altijd en kost niets.”

Buurtbemiddeling is gratis, vertrouwelijk, onafhankelijk en neutraal. Bel met Buurtbemiddeling kan via 0345-225000. Buurtbemiddeling is ook bereikbaar via buurtbemiddeling@elkwelzijn.nl. Voor meer informatie: www.elkwelzijn.nl/buurtbemiddeling.