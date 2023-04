Bestuur De Donk in Hoornaar begrijpt afwijzen subsidie groot onderhoud niet: ‘Moet misverstand zijn’

HOORNAAR • Het gemeentebestuur van Molenlanden wil geen bijdrage leveren aan het groot onderhoud dat binnenkort nodig is aan recreatieplas De Donk in Hoornaar.

Het bestuur van de zwemvoorziening noemt dit onbegrijpelijk en gaat ervan uit dat de afwijzing op een mistverstand berust.

Geld gereserveerd

Het dagelijks onderhoud van De Donk wordt al jaren gedaan door een groep vrijwilligers, maar voor het onderhoud van de gebouwen en de damwand in de plas is hulp nodig van de gemeente. Tot voor kort werd er door het bestuur van De Donk ook niet getwijfeld aan de hulp vanuit de gemeente, omdat er in de gemeentelijke begroting geld gereserveerd was voor De Donk.

Maar de verbazing was groot toen er vorige week bericht kwam van de gemeente Molenlanden dat een bijdrage voor groot onderhoud er niet inzit. De gemeente gaf drie redenen aan waarom die beslissing genomen was. Er zou geen draagvlak zijn binnen het dorp voor De Donk, er zou geen lange termijnvisie zijn en er zouden problemen zijn met openbare orde en veiligheid.

Draagvlak

“Dat er geen draagvlak zou zijn binnen het dorp, herkennen we helemaal niet”, vertelt secretaris Matthijs van de Peppel van De Donk. “Er komen op zomerse dagen honderden bezoekers uit Hoornaar en de directe omgeving. Ook hebben we als vereniging meer dan 300 leden en verschillende sponsoren die financieel bijdragen voor het onderhoud. Hiermee bekostigen we het dagelijks onderhoud.”

Ook het ontbreken van een lange termijnvisie wordt ontkend door Van de Peppel. “Wij hebben zelf duidelijk in beeld wat er aan lange termijn onderhoud nodig is. Daarnaast heeft de gemeente, samen met ons, een meerjaren onderhoudsplanning op laten stellen.”

En voor wat betreft de problemen met openbare orde en veiligheid die er zouden zijn, merkt Van de Peppel op dat er op zomeravonden wel eens jongeren zijn die wat langer blijven en wat reuring veroorzaken. “We houden dat als bestuur nauw in de gaten, en hebben daarover goed contact met de politie. Het verbaast ons dat dit een reden zou zijn om te zeggen dat er sprake is van problemen met de openbare orde en veiligheid. We horen zelf ook graag van de gemeente welke informatie zij hebben om dit als afweging te gebruiken.”

Businessplan

Volgens het gemeentebestuur zou het bestuur van De Donk een businessplan moeten maken, op grond waarvan de gemeente dan kan besluiten of er subsidie verleend wordt. Van de Peppel: “Dit lijkt ons wat zwaar voor een vrijwilligersorganisatie met een omzet van zo’n 7000 euro per jaar. Ook vragen we ons af of andere organisaties die een subsidie van een dergelijke omvang hebben ontvangen ook allemaal een businessplan hebben ingediend.”

Het bestuur van de Donk heeft haar bedenkingen en vragen over de afwijzing van de subsidie verwoord in een brief en naar de gemeente Molenlanden gestuurd. De gemeente heeft hierop nog niet gereageerd.