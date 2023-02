Oud-wethouder Arie de Jong op 92-jarige leeftijd overleden

wo 8 feb 2023, 10:37

HOORNAAR • Arie de Jong, in de jaren ‘80 en ‘90 jarenlang VVD-wethouder in de voormalige gemeenten Hoornaar en Giessenlanden, is vorige week op 92-jarige leeftijd overleden. De Jong wordt wordt woensdag 8 februari in besloten kring begraven in Hoogblokland.

Naast zijn inzet voor de lokale politiek was Arie de Jong bestuurlijk actief bij onder meer voetbalvereniging SteDoCo, muziekvereniging Symphonia en zwembadvereniging De Donk.

De Jong werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau, ereburger van Giessenlanden en was drager van de Thorbecke-penning. Symphonia benoemde hem tot erevoorzitter, bij SteDoCo was De Jong lid van verdienste.