Supporters Nieuw-Lekkerland in groen-witte mars naar Kinderdijk

za 12 nov 2022, 17:48

Nieuws 239 keer gelezen

NIEUW-LEKKERLAND/KINDERDIJK • Ongeveer 250 supporters van Nieuw-Lekkerland togen zaterdagmiddag in een groenwitte mars te voet naar Kinderdijk.

Op De Schans werd voor het eerst sinds acht jaar The Old Firm van de Alblasserwaard, de derby tussen De Zwerver en Nieuw-Lekkerland, weer gespeeld.

Daar had de Lekkerlandse aanhang wel een wandeling van ruim drie kilometer voor over. In de groen-witte stoet werden diverse fakkels in de clubkleuren afgestoken. De mars verliep gezellig en zonder problemen.

De Zwerver won de derby door een doelpunt in de slotfase met 1-0. Even daarvoor had Lekkerlander Niels Brekelmans een penalty gemist.