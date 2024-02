Waterdruk grotendeels terug in Streefkerk: Oasen deelt flessen met water uit aan twintig huishoudens die nog geen water hebben

1 uur geleden

STREEFKERK • Nog twintig woningen in Streefkerk zitten zonder water, nadat in de nacht van maandag op dinsdag een waterleiding in de dijk in Streefkerk lek raakte.