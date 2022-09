Kennismaken met Moerman-therapie in Theetuin Sijden Hempje

LEXMOND • In Theetuin Sijden Hempje aan buurtschap Achthoven 72 in Lexmond is de expositie ‘Proef en zie’ ingericht over de Moerman-therapie.

Het complementair volgen van de Moerman therapie geeft volgens de organisatoren een grotere kans op genezing en vrijwel zeker een hogere kwaliteit van leven gedurende de ziekte periode.

In de expositie ‘Proef en zie’ maken bezoekers kennis met de Moerman therapie. Er is een filmpje over dr. Cornelis Moerman te zien, een dagmenu, voedingsmiddelenkaart en het blad Uitzicht.

In combinatie met de Theetuin Sijden Hempje zullen er kleine proeverijen zijn, en zal de slowjuicer draaien, zodat men versgeperst sap kan proeven. Gasten worden ontvangen door de Oekraïense dames Maryna en Iryna. Men kan ook de moes-kruidentuin bezichtigen. De expositie begint op maandag 5 september 10.00 uur en duurt tot 30 september 17.00 uur.