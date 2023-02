Gratis workshop portretfotografie bij Film- en Fotoclub De Merwefilmers

SCHELLUINEN • Film- en Fotoclub De Merwefilmers in Schelluinen organiseert op donderdag 30 maart een gratis workshop portretfotografie.

Dit gebeurt in een studiosetting, met fotolampen en achtergronden. Er wordt geëxperimenteerd met verschillende lichtbronnen en camera-instellingen.

Clublid Cornel van der Ven (afgestudeerd aan de fotovakschool, diploma vakopleiding Fotografie) begeleidt de avond. Wie het leuk lijkt om, geheel vrijblijvend, te kijken of er meer te halen is uit de smartphone of fotocamera, kan zich aanmelden via 06-15137532. De avond start om 20.00 uur. Meer informatie over de vereniging: www.demerwefilmers.nl.