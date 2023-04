Volle zaal in Oud-Alblas bij toneeluitvoering CPJ Zuid-West

za 22 apr. 2023, 14:42

OUD-ALBLAS • Voor een volle zaal in dorpshuis De Beemd in Oud-Alblas brachten de toneelspelers van CPJ Zuid-West vrijdagavond het stuk ‘Als de boodschap maar duidelijk is’ op de planken.

Het weekend ervoor hadden ze al twee keer optreden in dorpshuis De Vijf Lelies in Streefkerk. Ook in Oud-Alblas genoot het publiek van de komische verwikkelingen rond het toiletgebouw op een camping in Frankrijk.