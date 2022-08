Gratis deelname voor opvoeders aan Webinar ‘ZaaiGoed’

11 aug, 08:30

REGIO • Home-Start Opvoedondersteuning van Humanitas ondersteunt opvoeders die tijdelijk overvraagd zijn aan huis, door gratis inzet van een getrainde vrijwilliger, die eenmaal per week gedurende tweeënhalf uur voor maximaal een jaar langskomt.

Hierover wordt een webinar gehouden op dinsdag 30 augustus van 19.30 tot 21.00 uur. Het Webinar ‘ZaaiGoed; wat je zaait is wat je oogst’ gaat over bewustwording van boodschappen die je aan je kind doorgeeft; Inzicht in eigen handelen ouder en kinderen; hoe kinderen worden gevormd en welke invloed je daarop hebt als ouder.

Presentatie: Silvia Romijn, zie voor meer info: www.essisme.nl. De webinar bijwonen kan door aan te melden bij Home-Start via a.dekok@humanitas.nl. Deelnemers krijgen een Twams-link om deel te nemen en zij ontvangen extra materiaal over ZaaiGoed.