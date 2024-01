ingezonden mededeling

Dit zijn ze: dé vakantietrends van 2024

ma 22 jan 2024, 13:04

Heeft u de vakantiekriebels ook al te pakken? Met de kou en sneeuw van de laatste dagen groeit het verlangen naar een tropisch wit strand of een bruisende wereldstad. Travel Store-eigenaar Frank Visch merkt dat de telefoons bij zijn vier Travel Stores roodgloeiend staan sinds de jaarwisseling.

“Mensen willen graag op vakantie, maar zien door de bomen het bos niet meer. Er zijn tegenwoordig zoveel mogelijkheden,” aldus Frank Visch. “Daarom hebben wij dé leukste vakantietrends van 2024 voor u verzameld.”

Bijzondere reizen weg van de massa

Het jaar 2024 belooft avontuur buiten de gebaande paden. Na Corona zijn we massaal op zoek naar de road less travelled: bijzondere accommodaties, onbekende bestemmingen en unieke plekjes. Culturele onderdompeling en lokale ervaringen staan centraal, waardoor reizigers verbinding maken met het echte hart van een bestemming. Echte ontdekkingen beginnen pas buiten de toeristische kaart. “Reizigers willen waar voor hun geld, zeker nu de prijzen wereldwijd zijn gestegen. Een reis moet dus net dat beetje extra bieden, zodat het een memorabele en onvergetelijke ervaring wordt. Dat is precies waar onze ervaren Travel Agents voor zijn. Wij zetten de reisdromen en -wensen van onze klanten om in concrete plannen.”

Setjetting: bezoek favoriete filmlocaties

Setjetting is dé trend voor reisliefhebbers die hun favoriete films en series willen ervaren op de plekken waar ze zijn opgenomen. Denk bijvoorbeeld aan Dubrovnik, Kroatië, waar veel scenes van de hitserie Game of Thrones zijn opgenomen. Of wat dacht u van Nieuw-Zeeland, hét paradijs voor Lord of the Rings-liefhebbers. Wandel door adembenemende natuur van Fiordland National Park en herbeleef de epische avonturen van Frodo en zijn vrienden. En laten we het Schotland van James Bond niet vergeten. Terwijl u geniet van de dramatische landschappen die deze films zo onvergetelijk maken, voelt het even alsof u zelf 007 bent.

Duurzaam op vakantie

Duurzaam reizen blijft groeien in populariteit. Treinreizen door pittoreske landschappen, een verblijf in een hotel met een erkend duurzaamheidslabel of met de elektrische auto naar Italië is voor veel mensen de nieuwe norm. We willen al het moois van de wereld ontdekken, maar het ook behouden voor de generaties na ons. “Duurzaamheid is niet alleen een keuze; het is de enige weg vooruit,” aldus Frank Visch.

De mooiste bestemmingen van 2024: waar gaan we heen dit jaar?

Hoewel de favoriete top drie van de Nederlanders (Spanje, Griekenland en Turkije) al jaren ongewijzigd blijft, begint de vraag naar nieuwe, onontdekte plekken steeds meer toe te nemen. Dit zijn dé opkomende bestemmingen van 2024.

Een mix van eeuwenoude cultuur en moderniteit in Kyoto

Het Japanse Kyoto is niet zomaar een stad, maar eerder een cultureel meesterwerk. Met zijn traditionele theehuizen en historische tempels en geisha’s die de straten sieren, biedt Kyoto een unieke kijk op de Japanse cultuur. Aan de andere kant is de Japanse stad ook super modern. Zo loopt u het ene moment nog door eeuwenoude straatjes en plots beland u in een moderne wijk met trendy boetiekjes en gezellige cafés. Deze mix is wat Kyoto ook zo bijzonder maakt. Daarnaast zijn de kersenbloesems in het voorjaar natuurlijk een must-see. De hele stad kleurt roze en verandert in een waar sprookje.

Albanië: helderblauwe zeeën en witte stranden

Albanië is dé upcoming bestemming van 2024, mede dankzij TikTok. Ontdek de prachtige witte stranden aan de Albanese Rivièra, neem een duik in de helderblauwe Adriatische Zee, ontdek historische steden en proef de unieke Albanese keuken. Mooi meegenomen is dat Albanië een vrij goedkoop vakantieland is. Biertjes voor nog geen euro zijn hier eerder regel dan uitzondering.

Veelzijdig Zuid-Afrika

Zuid-Afrika is een fantastisch vakantieland waar avontuur, natuur en cultuur samenkomen. Ontdek uitgestrekte wildreservaten, zoals het beroemde Kruger National Park, en geniet van bruisende steden zoals Kaapstad met de indrukwekkende Tafelberg. Proef lokale lekkernijen en wijnen in schilderachtige wijngaarden. Of u nu gaat voor een safari, adembenemende landschappen of stadsavontuur, Zuid-Afrika heeft het allemaal.

Indrukwekkend IJsland

Met zijn adembenemende landschappen, indrukwekkende watervallen, borrelende geisers, kleurrijke vulkanen en imposante gletsjers is IJsland een bijna magisch vakantieland. Ontdek de ruige schoonheid van het land, waar natuur de hoofdrol speelt. IJsland is anders dan alles wat u ooit gezien heeft. Bereid u voor op een onvergetelijke reis naar het land van vuur en ijs.

De ABC-eilanden

De eilanden Aruba, Bonaire en Curaçao zijn ongekend populair. Niet zo gek, want hoe lekker is het om te genieten van een parelwit zandstrand, een kraakblauwe oceaan en fijne laid-back vibes terwijl u gewoon Nederlands kunt praten? Alle drie de eilanden zijn prachtig en het bezoeken waard, maar er is onderling wel een klein verschil. Aruba staat bekend om haar schitterende stranden, voor duikliefhebbers is juist Bonaire weer een waar paradijs en Curaçao biedt een mooie mix van bruisende cultuur en mooie stranden. Welk eiland wordt uw favoriet?

Het is wel duidelijk dat 2024 het jaar wordt waarin reizen niet alleen om de bestemming gaat, maar vooral om de ervaring en het maken van onvergetelijke herinneringen.

