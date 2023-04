Schutter Alblasserdamse zorgboerderij vertelt tijdens rechtszaak over moordfantasieën en wapenobsessie

OUD-ALBLAS/ALBLASSERDAM • De rechtszaak tegen de 38-jarige John S. uit Oud-Alblas is maandagochtend 3 april van start gegaan in de rechtbank van Dordrecht. De man wordt ervan verdacht op 6 mei 2022 vier mensen te hebben neergeschoten op de zorgboerderij Tro Tardi in Alblasserdam. Twee van hen overleden. Verder wordt hij verdacht van moord op Johan Quist in Vlissingen, het bedreigen van een ex-vriendin en vuurwapenbezit.

Het was maandag in de rechtbank de eerste keer sinds de aanhouding dat nabestaanden, slachtoffers en familieleden de veroorzaker van hun verdriet in levenden lijve zagen. Nadat justitie had verteld waar John van wordt verdacht, vroeg rechter Jacco Janssen, die de zitting leidt, aan de verdachte of hij ‘dit allemaal’ heeft gedaan.

Lange pauze

Er volgde een lange pauze, waarbij vanuit het publiek werd gefluisterd ‘zeg het dan, klootzak’. Vervolgens vertelde John S. met gebroken stem: “Ik ken het hele verhaal. En ik weet ook dat ik erachter zit. Jarenlang zie ik beelden dat ik mezelf doodmaak en dat ik andere mensen die ik ken doodmaak. Door alle stress in mijn hoofd nemen die beelden alsmaar toe. Er kwam een steeds grotere drang en obsessie om wapens aan te schaffen.”

In 2017 probeerde de verdachte ook al een vuurwapen aan te schaffen. Hij vertelde in die tijd tegen één van zijn GGZ-behandelaars dat hij na een relatie met een meisje niet meer welkom was op de zorgboerderij en dat hij iemand wilde vermoorden. Hij gaf een kennis geld voor de aanschaf van een vuurwapen, maar werd opgelicht en kreeg niets.

Glock

Vijf jaar later, in april 2022, had John 5000 euro bij elkaar gespaard en kocht hij een Glock met patronen. Hij kreeg uitgelegd en voorgedaan hoe het vuurwapen werkt.

De Oud-Alblasser kreeg in 2017 bij Tro Tardi een relatie met een minderjarig meisje. Dit was één van de gelukkigste hoogtepunten uit het leven van de man, zo verklaarde hij eerder. “Dankzij haar kwam ik iedere dag mijn huis uit en konden we dingen doen samen.” De relatie werd echter na twee maanden beëindigd en John was niet meer welkom op de zorgboerderij.

Moeilijk verkroppen

De verdachte kon dit moeilijk verkroppen. Vijf jaar later stuurt hij zijn ex-vriendin een foto van een skelethandschoen, een pistool en een briefje met daarop de naam van de vrouw en dat datum van de dag. Op de vraag waarom, antwoordde hij: “Omdat ze in mijn hoofd bleef zitten. Ik wilde praten. Mijn hoofd heeft hele rare denkwijzen op dat gebied.”

Op 4 mei maakt John zijn eerste dodelijke slachtoffer. Hij maakt die dag via homo-chatsite Bullchat een seksafspraak met schoenmaker Johan Quist in Vlissingen, die hij op dat moment nooit eerder heeft ontmoet. De verdachte deed veel aan seksafspraken. “Om de stress te verminderen,” legt John uit.

Blinddoek

John en Johan spreken af dat ze iets ‘vastgebonden’ gaan doen. Eenmaal in de winkel treft John de schoenmaker achterin de zaak aan met een blinddoek op. De man wordt vastgetapet en wordt vervolgens doodgeschoten. Op zijn lichaam wordt een briefje geplakt met de tekst ‘Fuck You + de naam van zijn ex-vriendin’. Foto’s hiervan stuurt de verdachte door naar zijn ex.

Op de vraag van de rechtbank of de verdachte heeft geschoten, antwoordt hij dat zijn gevoel zegt dat het niet is gebeurd, maar dat hij het niet kan ontkennen dat het wel is gebeurd. Ook zegt hij dat de mensen die hij in gedachten doodmaakt, altijd terugkomen, waarna ze opnieuw doodgemaakt worden. “Daarom kan ik er gevoelsmatig niet bij dat deze man niet meer in leven is.” En later: “Ik moest een boodschap doorgeven aan mijn ex-vriendin. Ik moest dat boek afsluiten. De beelden moesten stoppen in mijn hoofd.”

Na de moord in Vlissingen rijdt John naar zijn woning in Oud-Alblas. Frist zich daar op, rijdt naar Dordrecht, parkeert zijn auto daar en loopt naar een hotel in Papendrecht. Daar verblijft hij twee dagen om vervolgens naar Alblasserdam te gaan. Zelf zegt hij dat dit was om zelfmoord te plegen op de zorgboerderij en niet om daar andere mensen neer te schieten.

Koelbloedig

Op beveiligingsbeelden is te zien hoe John rustig naar Tro Tardi wandelt, daar ogenschijnlijk koelbloedig zijn slachtoffers neerschiet, om vervolgens weer in normale pas weg te lopen. De 34-jarige Nathalie en de 16-jarige Ann-Sophie overlijden ter plekke. En een dan 20-jarige vrouw en 12-jarige jongen raken zwaargewond.

In een brief aan RTL Boulevard schrijft John, voorafgaand aan de schietpartij, dat het al jaren oorlog in zijn hoofd is en dat hij geen goede hulp krijgt. Na de schietpartij mailt hij RTL opnieuw met de tekst ‘circa zes kills bij Tro Tardi’. Volgens John wilde hij als statement zichzelf doodschieten op de zorgboerderij. Waarom hij die dag toch ineens van plan is veranderd, weet hij niet. “In mijn hoofd wisselen vaak de beelden van het doodschieten van mezelf naar het doodschieten van mensen die ik ken.”

Aanhouding

Vlak na de schietpartij belt John vanuit Park Huis te Kinderdijk zelf 112. Hij vertelt over een ‘dooie’ in Vlissingen en over zijn verwoestende werk in Alblasserdam. Verder zegt hij dat de GGZ heeft gefaald. Niet veel later weet de politie hem te traceren en aan te houden.

John S. is 13 weken lang in het Pieter Baan Centrum (PBC) onderzocht. Hij heeft daar verteld over hoe hij vroeger is gepest en hoe hij op zijn twaalfde al met zelfmoordgedachtes rondloopt. Volgens de onderzoekers heeft de Oud-Alblasser borderline en is hij verminderd toerekeningsvatbaar. Het PBC adviseert TBS met dwangverpleging.

Voor de inhoudelijke behandeling van de zaak zijn drie zittingsdagen uitgetrokken: 3, 5 en 7 april. Woensdag is ingepland voor de slachtofferverklaringen en vrijdag zal de strafeis van het Openbaar Ministerie worden uitgesproken. Weken later doet de rechtbank uitspraak.