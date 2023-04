Fien & Teun-artikelen voortaan ook te vinden in twintig winkels Boerenbond

MOLENAARSGRAAF • Boerenbond en Fien & Teun (onderdeel van Van Hoorne Entertainment uit Molenaarsgraaf) starten een samenwerking. Vanaf april 2023 is er in twintig Boerenbond filialen, verspreid over heel het land, een assortiment Fien & Teun producten te vinden.

Het aabod loopt uiteen van knuffels en boeken tot tuingereedschap, overalls en kaplaarzen. Daarnaast start er voor consumenten een leuke en krijgen zij bij de aankoop van een Fien & Teun product een voucher voor het tweede kaartje gratis bij Avonturenboerderij Molenwaard.

De Fien & Teun producten zullen in ieder geval de rest van 2023 in de twintig Boerenbond filialen liggen.