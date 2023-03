SmdB Streefkerk heeft al 10 volle containers voor de E-Waste Race

7 minuten geleden

Algemeen 42 keer gelezen

STREEFKERK • De School met de Bijbel Streefkerk heeft, enkele weken na de start van de E-Waste Race, al tien containers gevuld met ingezamelde oude elektrische apparaten.

“We staan nu vijfde maar we willen natuurlijk eerste worden”, vertellen Job en Arnoud, leerlingen van de Streefkerkse school.

“We hebben al posters gemaakt en we zijn langs de deuren geweest”, vervolgen Job en Arnoud. “Lever uw oude elektrische apparaten, waar een snoer of batterij in zit, in bij de Nieuwe Veer 90, in de containers met de rode pijlen erboven.” Dat kan tot en met 13 april.

Het moet wel in de container passen. Al deze apparaten worden gerecyceld en de klas die het meeste elektronische afval inzamelt, wint een reisje naar Nemo in Amsterdam.