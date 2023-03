Leerlingen het Gilde krijgen les bij bedrijven

1 uur geleden

Algemeen 246 keer gelezen

MEERKERK • Geconcentreerd over hun werk gebogen namen leerlingen van het Gilde Vakcollege Techniek uit Gorinchem donderdag 30 maart deel aan praktijklessen bij bedrijven in Meerkerk. ‘Het is een heel andere ervaring.’

In de hal van Paans Duurzame Installatietechniek staan Obadiah Moret uit Sleeuwijk en Floris ’t Lam uit Leerdam bij een koperen buis die ze hebben vastgezet in een bankschroef. De vierdeklassers krijgen instructies van een ervaren koelmonteur, Eric Stekelenburg. Hij is gewend aan het instrueren van jongeren. “Ik heb op het werk vaak een leerlingmonteur bij me.”

Stikstof

Obadiah zet een soldeerbout aan en draait hem op de gewenste stand. “Dit is een heel andere ervaring, in een bedrijf dat ik niet ken”, zegt hij. “Je krijgt hier les van iemand uit het bedrijf. We solderen op school ook wel koperleiding, maar niet met zo’n grote diameter. En stikstof hebben we op school niet.” De stikstof voorkomt oxidatie.

Examen

Voor de opdrachten die de jongens in Meerkerk uitvoeren krijgen ze een cijfer dat meetelt voor hun examen. De deelnemende bedrijven hebben ook belang bij deelname: met een beetje geluk komt een van de jongens later bij hen werken. Stekelenburg: “We willen de aanwas van koelmonteurs omhoog brengen. Er zijn steeds meer warmtepompen en dus ook meer koelmonteurs met een F-gassencertificaat nodig.”

Koelmiddel verwijderen

Aan de overkant van de weg bevindt zich het bedrijf Schilt Airconditioning. Thomas de Wildt uit Zijderveld en William Doesberg uit Sleeuwijk krijgen er les van aircomonteur Jonathan van de Weetering uit Nieuwpoort. Van de Weetering legt uit hoe ze het koelmiddel uit de airco kunnen halen, zodat er tijdens de reparatie geen middel kan ontsnappen. “Want koelmiddelen zijn heel slecht voor het milieu.”

‘Wel geinig’

William weet nog niet welke richting hij na zijn opleiding zal kiezen. “Ik bekijk nog wat ik het leukst vind. Misschien onderhoud aan airco’s.” Thomas: “Ik vind dit wel geinig. Het is heel anders dan op school. Nu krijg je één op één uitleg.” Lachend: “Ik moet van mijn moeder doorleren. Ik wil aan de slag in de medische installatietechniek.” Van de Weetering: “Ik vind het leuk om aan de volgende generatie te laten zien wat wij doen. Het is leuk werk, je maakt elke dag klanten blij.”

Ruimte en expertise

Leo Dane, senior teamleider van het Gilde, kijkt toe terwijl de leerlingen ervaring opdoen. Hij legt uit: “Onze school heeft voor sommige onderdelen de ruimte niet, bijvoorbeeld voor het leggen van zonnepanelen. Ook zijn sommige investeringen zo groot dat het niet haalbaar is voor technische scholen. En soms hebben we de expertise niet in huis. Door de snelle veranderingen in de technologie is een investering snel achterhaald, dat is voor de techniekscholen niet op te brengen. Dus slaan we de handen ineen, om van elkaars kracht en kennis gebruik te maken. De leerlingen halen hierbij cijfers voor hun examen. De instructie is afgestemd op leerstof.”

Acht bedrijven

Er zijn naast bovengenoemde bedrijven nog zes bedrijven die meedoen: Van de Beek in Neerijnen, Tibo Veen in Veen, Klimaatservice Holland uit Hardinxveld-Giessendam, Tom Aarts uit Raamsdonk, A ’t Lam uit Leerdam en De Laat uit Ammerzoden. Ook de NVKL, branchevereniging Koudetechniek & Luchtbehandeling, is bij de organisatie van de lessen betrokken.