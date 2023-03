ingezonden mededeling

Hoe krijg je gratis boeken?

wo 29 mrt. 2023, 10:55

Als je op ons lijkt, lees je snel door boeken. Soms lijkt het een verslaving die je niet bij kunt houden - en als er één ding is dat een boekenwurm je kan vertellen, is het dat deze gewoonte snel duur kan worden. Gelukkig weet de slimme lezer dat er genoeg plaatsen online zijn om legaal boeken te downloaden zonder een cent uit te geven.

In dit bericht geven we je de beste plaatsen om gratis boeken online te vinden, zodat je zelfs de meest slopende boekverslavingen kunt bevredigen, zonder schuldgevoel.

Kindle Store

Het weggeven van gratis boeken is een van de meest effectieve manieren gebleken om een publiek op te bouwen, dit is dan ook de reden dat je regelmatig in een Nederlandse casino no account gratis casinospellen kunt spelen. En als ‘s werelds nummer 1 boekverkoper is Amazon de plaats geworden waar veel auteurs ervoor kiezen hun titels gratis beschikbaar te stellen. Als je zoekt naar ‘Gratis boeken’ in de Kindle Store, zie je meer dan 80.000 resultaten. In plaats van ze allemaal door te ploeteren, kijk je eerst naar hun bestsellerlijst voor de top 100 gratis eBooks.

Project Gutenberg

Vernoemd naar de originele drukpers uit de 15e eeuw (en niet de geliefde ster van de films van de Politieacademie), is Project Gutenberg een door vrijwilligers gerunde inspanning om boeken te digitaliseren en te bewaren. De meeste titels die op het platform beschikbaar zijn, bevinden zich in het publieke domein, wat betekent dat ze niet langer onderhevig zijn aan auteursrechten en vrij kunnen worden verspreid.

Smashwords

Net als Amazon heeft Smashwords een pagina waar je gemakkelijk alle boeken kunt zien die auteurs hebben uitgekozen om gratis weg te geven. Met de mogelijkheid om te bladeren op categorieën zoals ‘nieuwste’, ‘bestseller’ en ‘hoogst gewaardeerde’ en te filteren op de lengte en het genre van het boek, is dit een gemakkelijke manier om direct gratis boeken te vinden. (Vergeet niet om de categorie “gratis” bovenaan opnieuw te selecteren als je ervoor kiest om op genre te bladeren!) Het beste deel? De meeste verhalen zijn beschikbaar in een breed scala aan bestandsindelingen en je hebt niet eens een account nodig om ze te downloaden.

The Online Books Page

Als dat nog niet genoeg boeken voor je zijn, biedt The Online Books Page, gehost door de Universiteit van Pennsylvania, een duizelingwekkende lijst van meer dan drie miljoen gratis e-boeken! In tegenstelling tot Project Gutenberg hosten ze zelf geen van de boeken, maar bieden ze links naar waar je ze kunt downloaden. En hun website ziet eruit als iets rechtstreeks uit 1996. Maar als we het hebben over zoveel e-boeken binnen handbereik, mogen we dan echt klagen? Dit is een geweldige bron voor klassiekers en obscure titels die diep in geheimzinnige onderwerpen duiken, hoewel er ook enkele nieuwere boeken kunnen verschijnen.