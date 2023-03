ingezonden mededeling

Wat zijn de beste Android Auto-apps?

wo 29 mrt. 2023, 10:52

Android Auto is een van de vele projecten van Google, maar krijgt niet zoveel aandacht als Apple CarPlay. Maar we zijn hier om je aandacht erop te vestigen!

Ook al is het nooit een goed idee om je smartphone te gebruiken tijdens het autorijden, we kunnen niet ontkennen dat ze handig zijn voor zaken als het luisteren naar muziek. Bovendien zijn enkele andere handige functies het verkrijgen van stapsgewijze aanwijzingen en het voeren van belangrijke telefoontjes. Hier komt Android Auto van Google in combinatie met de volgende apps goed van pas.

Spotify

Spotify is een van de meest populaire en succesvolle online muziekservices die je vandaag kunt gebruiken. Je kunt naar muziek luisteren van miljoenen artiesten terwijl je in een casino met Nederlandse licentie speelt. Het is dus onwaarschijnlijk dat je ooit een artiest tegenkomt wiens muziek niet op Spotify te vinden is. Het ontwerp van Spotify voor Android Auto is eenvoudig en overzichtelijk, dankzij de gebruiksvriendelijke bedieningselementen en interface van de app. Je kunt zelfs je stem gebruiken om Google te vertellen hoe Spotify moet worden uitgevoerd.

Google Maps

Dit zou voor niemand een verrassing moeten zijn. Een van de meest voorkomende dingen die mensen doen met het Android Auto-systeem van Google, is het gebruiken voor navigatie. Sinds Google Maps uitkwam, kun je overal naartoe. Als je Google gewoon om een routebeschrijving vraagt, wordt de Google Maps-app op je apparaat geopend en krijg je een stapsgewijze routebeschrijving op het scherm te zien. Het beste van Google Maps is dat je niet eens naar het navigatiescherm hoeft te kijken om een routebeschrijving te krijgen, de aanwijzingen zijn namelijk ook hoorbaar.

Audioburst

De HARMAN Ignite Store heeft nu de Audioburst Android Automotive-app, die bijdraagt aan auto-entertainmentsystemen. Deze app geeft chauffeurs en passagiers toegang tot ‘s werelds meest uitgebreide doorzoekbare bibliotheek met gesproken audiocontent, waar je ook van kunt genieten als je je favoriete casinospel op je mobiele telefoon of laptop speelt nadat je aangekomen bent op je bestemming. Dit maakt het mogelijk om de ervaring aan te passen op manieren die nooit mogelijk waren.

Waze

Veel mensen denken dat Google Maps de beste navigatie-app is, maar de Android Auto-app van Waze heeft een aantal extra functies waardoor je ervoor zou kunnen kiezen in plaats van Google Maps. Het vertelt je over ongevallen, verkeer en zelfs politieagenten die langs je route wachten om snelheidsovertreders te vangen. Deze informatie is afkomstig van andere chauffeurs. Waze is een navigatie-app die je bovendien vertelt waar je langs je route de goedkoopste benzine kunt krijgen.

WhatsApp

Het zou geen verrassing moeten zijn dat WhatsApp een van de berichtentoepassingen is die het meest wordt gebruikt door mensen over de hele wereld, aangezien het ook Android Auto ondersteunt. Je kunt de stemassistent gebruiken om nieuwe berichten te lezen en er zelfs op te reageren met spraak-naar-tekst als je dat wilt. Omdat Android Auto nog geen functionaliteit voor VoIP heeft, kan het dus helaas momenteel niet bellen of gebeld worden via het platform.