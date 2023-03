ingezonden mededeling

Waar hangt de olieprijs van af?

ma 27 mrt. 2023, 12:17

Iedereen heeft het momenteel over olie. De olieprijs stijgt - en consumenten hebben het vaak financieel moeilijk. Maar waar hangt de olieprijs eigenlijk van af en wat heeft Brent-olie ermee te maken?

Het volgende artikel geeft antwoord op deze belangrijke vragen.

Wat is Brent-olie en wat is het belang van de prijs ervan?

Brent is de belangrijkste soort ruwe olie in Europa. Momenteel is het zelfs de referentieklasse voor de wereldmarkt. Daarom zegt de Brent olieprijs veel over de huidige marktsituatie. De prijzen van ongeveer 60% van de wereldwijd verhandelde oliesoorten worden op- of neerwaarts gekoppeld aan de Brent-olieprijs (ook wel de Brent-prijs genoemd). De kenmerken van de olie zijn hierbij doorslaggevend.

Wat eigenlijk wordt verhandeld is een mengsel - de zogenaamde Brent Blend. Dit zijn Brent en Ninian velden. Maar wat is Brent eigenlijk? Het is een lichte en zoete ruwe olie. De API-dichtheid is 38 graden. Het komt erop neer dat hoe eerder een ruwe olie kookt, hoe beter hij geschikt is voor de productie van brandstoffen. Dat maakt Brentolie zo aantrekkelijk.

Hij is afkomstig uit de Noordzee. Brentolie wordt gewonnen tussen de Shetlandeilanden en Noorwegen. Van daaruit wordt het via een pijpleiding die onder water loopt naar de Sullom Voe olieterminal op het vasteland vervoerd. Vervolgens wordt het per tanker vervoerd zodat het in Londen kan worden verhandeld op de ICE Futures - een bekende beurs voor grondstoffenfutures.

Deze factoren beïnvloeden de olieprijs

Oliesoorten zoals Brent-olie en Amerikaanse soorten zoals WTI (West Texas Intermediate) hebben verschillende prijzen. De prijzen hebben betrekking op het zwavelgehalte en de energiedichtheid van de ruwe olie. Deze prijzen worden verhandeld op de internationale oliebeurzen. Deze bevinden zich niet alleen in Londen, maar ook in Rotterdam , Chicago, Shanghai, New York en Singapore. Een groot deel van de handel vindt echter rechtstreeks tussen de koper en de leverancier plaats.

De trend in de olieprijzen is al enkele maanden duidelijk: de prijzen blijven stijgen. Maar hoe komt dat? De markt werkt zo dat prijzen altijd het resultaat zijn van de wisselwerking tussen vraag en aanbod. De prijzen voor brandstoffen op basis van ruwe olie weerspiegelen dus de trend in de algemene prijsontwikkeling van oliën.

Naast de productievolumes en diverse factoren die door de financiële markt worden veroorzaakt, zijn het ook politieke crises, natuurrampen en oorlogen die de olieprijs beïnvloeden.

De hoogste olieprijs ooit werd bereikt in 2008. Op één dag kostte een vat ruwe olie meer dan 143 dollar. Gemiddeld bedroeg de prijs 97 dollar.

Door de Corona-crisis en het conflict tussen Rusland en Oekraïne zijn de prijzen in 2023 weer omhoog gedreven. We zitten momenteel op 82,5 US dollar voor een vat. De prijsontwikkeling van de afgelopen jaren laat zien dat de prijzen sinds 2020 flink zijn gestegen. Het is dus overduidelijk dat de pandemie een grote invloed heeft gehad op de olieprijzen. Terwijl een vat in 2020 nog 41,96 US dollar kostte, steeg de prijs het jaar daarop naar 70,68 US dollar om vervolgens in 2022 een piek te bereiken van 100,93 US dollar. De huidige olieprijs betekent dus eigenlijk een daling.

Investeren in Brent-olie - is het de moeite waard?

Veel mensen beseffen het niet, maar Brent-olie is niet alleen een benchmark om de huidige olieprijs te bepalen. U kunt ook in de grondstof beleggen, wat vaak lucratief is gebleken. Dat is niet verwonderlijk: per slot van rekening is olie waarschijnlijk de belangrijkste grondstof van de hele moderne industriële samenleving. De grote vraag maakt het een waardevolle grondstof - precies iets voor beleggers die hun geld voor zich willen laten werken.

Wie wil handelen in Brent-olie heeft verschillende opties. Een populaire optie is om olie te kopen via CFD’s. CFD staat voor Contracts for Difference. Dit zijn afgeleide producten die de handel in grondstoffen vergemakkelijken. Natuurlijk is het ook mogelijk om klassiek te beleggen in bedrijven die zich bezighouden met de exploratie en distributie van olie.

Om Brent-olie als beleggingsstrategie te kunnen gebruiken, moet men de prijzen in detail bestuderen en goed in de gaten houden. Zij worden immers sterk beïnvloed door verschillende factoren.

Wanneer het de moeite waard is om in de markt te stappen hangt af van veel verschillende factoren. Wie geïnteresseerd is in beleggen in Brent-olie moet zich daarom van tevoren goed in het onderwerp verdiepen. Het helpt om de mening van deskundigen in te winnen.