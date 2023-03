Karter Luca van Leer (12) houdt huis in Berghem met dominante zege in NK

1 uur geleden

Algemeen 134 keer gelezen

BERGHEM/LEERBROEK • Met een heuse clean sweep begon karter Luca van Leer afgelopen weekeinde zijn NK in de Rotax Max Minimax-klasse. Winst in de kwalificatie, winst in de prefinale en winst in de finale. En dan te bedenken dat de twaalfjarige coureur uit Leerbroek een rookie is in de klasse.

Het regende zondag vrijwel de hele dag op het circuit van Berghem. Dat betekent tricky omstandigheden. Omstandigheden ook die de kwaliteiten van coureurs naar boven laat komen, omdat regen de verschillen in materiaal nivelleert.

Een blik op de uitslagen van de twee races op de Brabantse pistes leerde dus dat Luca een geweldige regenrijder is. De prefinale won de coureur van topteam CRG Holland met een voorsprong van zes seconden, de finale met een voorsprong van dertien seconden.

“Het waren grote verschillen”, besefte Luca. “Ik heb in de finale een paar keer achteromgekeken, maar dan zag ik dat het wel goed zat. Daarna was het enigszins rustig aan doen. Niet meer pushen en veilig rijden. Mijn voorsprong maakte me niet uit. Ik wilde gewoon geen risico nemen en eerste worden. Ik heb ook geen fouten gemaakt.”

Voorafgaand aan de races op zondag wist Luca niet precies of hij wel een goede regenrijder is. Na de races in Berghem, was hij zich ietwat bewuster geworden van zijn kwaliteiten. “Op zich ben ik wel een goede regenrijder, denk ik, na vandaag. Ik heb volgens mij nooit eerder gewonnen in de regen.”

Toch kwam zijn dominantie niet uit de lucht vallen. Want: “Vanochtend en gisteren ging het best goed, dus ik had er wel vertrouwen in dat het goed zou gaan. Ik had een goede grip met de banden en ik vond de kart goed liggen.” Zijn voorsprong op de nummer twee in beide races was daarvan het overtuigende bewijs.

Bovendien had hij met zijn snelste tijd in de kwalificatie al wel duidelijk gemaakt wie in Berghem snelste was. “Ja, de kwalificatie ging goed. Ik ging als eerste weg en zette uiteindelijk de eerste tijd neer met zeven tienden van een seconde voorsprong op de nummer twee.”

Nu kon hij dus terugblikken op een perfect begin van het NK. “Ik had een plek in de top vijf, top drie gedacht. Misschien tweede of derde, maar eerste is leuker natuurlijk. Voor mij is het toch wel een verrassing dat ik twee keer met zoveel voorsprong heb gewonnen. Dat is goed voor mijn zelfvertrouwen!”

Luca bedankt zijn vader en moeder en Michel Vacirca van CRG Holland en zijn monteur Marijn.