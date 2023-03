• Het Odensehuis in Oud-Alblas opent in juni.

Odensehuis Oud-Alblas opent deuren in juni

OUD-ALBLAS • Molenlanden krijgt een Odensehuis, voor mensen met dementie. De voorziening opent in juni de deuren en heeft onderdak gevonden in een boerderij in Oud-Alblas.

Een van de initiatiefnemers is Arie Slob uit Noordeloos. Hij vertelt: “We gaan twaalf mensen met dementie of geheugenproblemen opvangen. Ook een deel van de mantelzorgers kan blijven, maar dat hoeft niet. Voor de begeleiding zijn er vrijwilligers aanwezig.”

Boomgaard en tuin

Slob vervolgt: “We kunnen de wagenschuur ook gebruiken, bijvoorbeeld om te timmeren. Achter de boerderij is een boomgaard, daar kunnen we appels en peren plukken om moes en taart van te maken. Ook kunnen we tuinieren. Het is belangrijk dat mensen de dingen blijven doen die ze thuis ook deden.”

Initiatiefnemers

Slob is nauw betrokken bij andere Odensehuizen. “In het najaar van 2022 is een groep gevormd voor een Odensehuis in Molenlanden, ik ben de trekker. De andere initiatiefnemers komen uit de zorg en er is iemand uit de financiële hoek. Ik ben voor Alzheimer Nederland voorzitter van de regio Drechtsteden en Alblasserwaard en voorzitter van het Alzheimertrefpunt Molenlanden.”

Vrijwilligers

Het Odensehuis is nog op zoek naar een coördinator (betaalde kracht) en vrijwilligers. “Ik verzorg voor de vrijwilligers een training van een dagdeel.” Het Odensehuis gaat in juni twee dagen open, van 10.00 tot 17.00 uur. Per dagdeel zullen er gemiddeld vijf vrijwilligers aanwezig zijn.

Geen indicatie

Over de doelgroep zegt Slob: “Het is lastig te zeggen tot welk stadium van dementie we precies mensen kunnen ontvangen. Er is in ieder geval geen indicatie nodig. Als mensen thuis kunnen wonen, kunnen ze ook bij ons terecht. We bieden dagbesteding, voeren gesprekken en eten met elkaar een lunch die we met de gasten klaarmaken.”

Financiering

Het Odensehuis wordt grotendeels bekostigd door de gemeente. “De gemeente betaalt de huur van de accommodatie, de inrichting van de ruimte en de loonkosten van de coördinator. We vragen van gasten een kostendekkende bijdrage voor de lunch. Wat we verder nodig hebben proberen we via sponsoring bij elkaar te krijgen. De gemeente heeft gegarandeerd dat we sowieso een aantal jaren open kunnen blijven. Dat is uniek in Nederland, in de meeste gemeenten krijgt een Odensehuis een toezegging per jaar. Als het goed is gaan we op 1 juni open.” Het adres wordt: Peperstraat 41 - 43.

Meer informatie

Voor meer informatie: 06 51 17 31 81 of mrarieslob@hetnet.nl.