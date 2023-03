Werelderfgoed Kinderdijk presenteert natuurgids over unieke flora en fauna

1 uur geleden

KINDERDIJK • Nergens in de wereld is de complete geschiedenis van het waterbeheer zo goed te ervaren als in UNESCO Werelderfgoed Kinderdijk, maar dat dit eeuwenoude cultuurlandschap herbergt ook een uniek flora en fauna gebied. Om deze reden schreven Adri Clements en Richard Slagboom in opdracht van Stichting Werelderfgoed Kinderdijk (SWEK) een natuurgids over Kinderdijk.

Afgelopen zaterdag is de Natuurgids onder grote belangstelling gepresenteerd. De eerste exemplaren zijn overhandigd aan Peter-Jan van Steenbergen (directeur-bestuurder SWEK) en Ferry Van Jaarsveld (voorzitter Natuur-en Vogelwacht De Alblasserwaard).

Unieke flora en fauna

In de Natuurgids vind je teksten over de meest bijzondere planten en dieren die in Kinderdijk leven en natuurgetrouwe illustraties van Saskia Guldemond. Zo kan de gids gebruikt worden om de natuur in Kinderdijk en de Alblasserwaard te ontdekken en herkennen. Verder staan in de Natuurgids mooie foto’s, verhalen over bijzondere relaties tussen de dieren en hun leefomgeving en veel tips en weetjes over de Boezems van Kinderdijk.

De Natuurgids is voor 12,50 euro te koop in de Giftshop in het Bezoekerscentrum van Werelderfgoed Kinderdijk. Per verkocht boekje gaat 1 euro naar de Natuur-en Vogelwacht De Alblasserwaard. Dat zal worden gebruikt voor de bescherming van de waardevolle natuur.

Beide auteurs zijn opgegroeid aan de rand van de boezems en al vele jaren betrokken bij de activiteiten van de Natuur- en Vogelwacht De Alblasserwaard. Doordat deze organisatie al vele tientallen jaren de natuurwaarden in de boezems monitort, is er veel bekend over de natuur in Kinderdijk. Hiervan is dankbaar gebruik gemaakt bij het tot stand komen van de gids.