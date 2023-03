Kunstproject De Zes Molens in Hoornaar krijgt een vervolg

HOORNAAR • Na een succesvol pilotjaar is woonzorgcomplex De Zes Molens in Hoornaar trots op het feit dat er in 2023 weer twee workshops gratis aangeboden kunnen worden.

Deelnemers kunnen hun talenten ontdekken op zowel creatief als actief vlak, maar kunnen vooral kennis maken met mede-inwoners uit Hoornaar.

Na een sfeervolle opening in september 2021 ging het Kunst- en cultuurproject Kunst op Visite in De Zes Molens van start met negen kunstenaars die op visite kwamen en workshops verzorgden. Zij deden dat op het gebied van muziek, dans, schilderen, vilten van wol en het bewerken van speksteen.

Het waren kunstenaars die ouderen verbaasd hebben doen opkijken van hun eigen (onontdekt) talent. Kunstenaars die inspeelden op de behoeften en wensen van de ouderen. Die een glimlach naar boven haalden en het vermogen hebben om deelnemers met een goed gevoel te laten vertrekken.

Het pilotjaar heeft laten inzien van hoeveel toegevoegde waarde kunst en cultuur is in het leven van de ouderen. Daarom is De Zes Molens er trots op dat ze erin geslaagd zijn om de komende drie jaar jaarlijks twee workshops te organiseren. Iedere workshop wordt zes weken aangeboden met een duur van anderhalf uur. Door het aanbieden van de workshops wil De Zes Molens de verbinding maken en ontmoetingen creëren.

Aftrap

Donderdag 13 april is de aftrap en kan men onder begeleiding van kunstenaar Piet Versteeg deelnemen aan de workshop ‘Werken met speksteen’, Bij deze workshop gaat de deelnemer zelfstandig aan het werk. In zes lessen worden prachtige kunstwerken gecreëerd. Speksteen is een zachte steensoort en door gebruik te maken van raspen, zoetvijlen en schuurpapier is het een prettig steensoort om te bewerken zonder dat het heel veel lichamelijke inspanning vergt. De workshop wordt op donderdagmiddag aangeboden en duurt anderhalf uur per keer. Aanvang is om 15.00 uur en vindt plaats in het restaurant van De Zes Molens.

Belangstellenden kunnen folders afhalen bij De Zes Molens en zich als deelnemer aanmelden bij Jolanda Berkhout via 0184-788321 of j.berkhout@delangewei.nl.

Zowel de ouderen vanuit De Zes Molens, als de (kwetsbare) ouderen vanuit Hoornaar zijn dan ook van harte welkom.