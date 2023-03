The DriveXperience: geslaagde praktijkdag voor jonge autorijders in Molenlanden

MOLENLANDEN • De gemeente Molenlanden en het ROV-ZH organiseerden zaterdag 25 maart The DriveXperience. Het werd een succesvolle dag.

Na het openingswoordje door wethouder Johan Quik en zijn aftrap met de eerste noodstop, namen de jonge autorijders plaats achter het stuur.

Afwisselend programma

De deelnemers reden een praktijkrit en oefenden met noodstops maken op een gladde baan. Daarnaast gingen de jongeren met elkaar in gesprek over alcohol en drugs en de mogelijke gevolgen van bellen en appen in het verkeer. Het doel van deze praktijkdag is jongeren meer rijervaring op te laten doen en zo te helpen veiliger de weg op te gaan.

Veel aanmeldingen

De aanmeldingen voor deze praktijkdag waren overweldigend. Nadat alle jonge autorijders in Molenlanden een persoonlijke uitnodiging hadden ontvangen, stroomde de aanmeldingen binnen. Maar liefst 65 aanmeldingen waren er in totaal. Omdat er maar plaats was voor 45 deelnemers, organiseert gemeente Molenlanden op 22 april een tweede praktijkdag.

Voor meer informatie en aanmelding: www.thedrivexperience.nl.