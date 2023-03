Kunstproject De Springplank in Meerkerk afgesloten met tentoonstelling

1 uur geleden

Algemeen 130 keer gelezen

MEERKERK • De kinderen van groep 1 en 2 van openbare basisschool De Springplank in Meerkerk hebben afgelopen periode hard gewerkt tijdens het kunstproject.

Ze hebben diverse kunstenaars en hun schilderijen van naderbij bekeken en hebben zelf de meest mooie kunstwerken gemaakt.

Als afsluiting hebben de kinderen een tentoonstelling samengesteld in hun eigen museum. Ouders en grootouders kwamen met hun toegangskaartje in de aanslag de tentoonstelling van deze mini-kunstenaars bezoeken. Er was zelfs ‘beveiliging’ aanwezig zodat de kunstschatten niet ontvreemd of beschadigd werden.