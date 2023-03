I_open een succes dankzij scholen en bedrijven

REGIO • Liefst dertien basisscholen uit Gorinchem waren vorige week te gast bij het i_lab, waarbij meer dan vierhonderd leerlingen aan de slag gingen met techniek.

Dit event bracht kansrijke beroepen onder de aandacht bij de nieuwe generatie en mensen die zich willen oriënteren op een (nieuwe) baan.

Het was een mooie week. Bedrijven zorgden voor verschillende aansprekende activiteiten, zoals branden van dakbedekking, met VR op hoogte lopen, een kraan bedienen en tegels leggen, vogelhuisjes maken, buizen buigen en loodgieterservaring opdoen, een escaperoom met zonnepaneelhuisje, een CV ketel demonteren en monteren, temperatuur meten van glas en isolatiemateriaal, panelen bedraden en tekening lezen.

Projectleider Angela van Zaalen: “I_open als pilot is zeker geslaagd. Zowel de bedrijven als de scholen vonden het een succes en doen graag een volgende keer weer mee. De workshops kregen gemiddeld een 8,5 van de scholen. Een compliment aan de bedrijven. Ook een compliment aan de basisscholen, want zij waren goed voorbereid en hadden er veel zin in. Maar eigenlijk ging het maar om een ding: de enthousiaste en blije gezichtjes van de kinderen!”

“Donderdagmiddag konden ook werkzoekenden binnenlopen om kennis te maken de kansrijke beroepen in de regio. Dit waren er geen honderden, zoals de leerlingen, maar we zijn tevreden voor een eerste keer. Verschillende mensen zijn aan bedrijven gekoppeld om een dagje mee te lopen en zo te ervaren wat het bedrijf voor hem of haar kan betekenen. We hopen dat dit een start is van een mooie carrière bij een van de bedrijven. Dit zou toch geweldig zijn?“

Deelnemende bedrijven waren Bouw- en Inframensen Zuid-Holland Zuid, Royal Van der Leun, Klimaatservice Holland B.V., Installatiebedrijf Werkendam (IBW), MSQ, Strago Electro | Kom bij ons werken! ?, De Kuiper Infrabouw, Paans Installatiebedrijven BV. I_open is een samenwerking van i_lab en school & bedrijf en mogelijk gemaakt door subsidie vanuit de Arbeidsmarktregio Gorinchem.