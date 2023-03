Lentemarkt Hervormde gemeente Kinderdijk-Middelweg brengt 30.000 euro op

27 minuten geleden

NIEUW-LEKKERLAND • Ondanks het onstuimige was de Lentemarkt van de Hervormde Gemeente Kinderdijk-Middelweg, die gehouden werd bij de Rehobothkerk in Nieuw-Lekkerland, een groot succes.

Aan de bezoekersaantallen was duidelijk te zien dat men weer toe was aan een markt na vier jaar te moeten wachten. Vooral het rad van avontuur was weer erg populair. Ook voor de kramen van de catering stonden de gehele dag rijen. En de externe kramen trokken ook de nodige bezoekers, het is elke standhouder gelukt om mooie omzet te draaien.

De opbrengst van de markt is uitgekomen op een prachtig bedrag van 30.000 euro. Een gedeelte van de opbrengst is bestemd voor het de stichting Gevangenenzorg en een gedeelte van de opbrengst is bestemd voor onderhoud en renovatie van de kerkgebouwen in Kinderdijk en Nieuw-Lekkerland.